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Минские таможенники с начала года выявили более 5 тыс. правонарушений

21.10.2018 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Минские таможенники с начала года выявили более 5 тыс. правонарушений
Фото из открытых источников

За 9 месяцев 2018 г. Минской региональной таможней возбуждено 19 уголовных дел.

Из них 5 уголовных дел по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, 9 уголовных дел по ст. 228 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Контрабанда», 5 уголовных дел за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. В результате данной работы из незаконного оборота изъято  около 800 г запрещенных веществ.

Благодаря современному техническому оснащению, опыту сотрудников таможни, обнаружить запрещенные вложения удается эффективно и быстро, несмотря на попытки нарушителей скрыть их от таможенного контроля в различных товарах.

В июне текущего года кинологи таможни совместно с МВД и Госпогранкомитетом пресекли незаконный ввоз в страну более 30 кг гашиша. Служебные собаки указали точное нахождение закладки запрещенного вещества, что было подтверждено при демонтаже скрытых полостей автомобиля.

С начала года таможней выявлено более 5 тыс. административных правонарушений. Всего изъято косметических средств, в количестве более 25 тыс. шт.,одежды и текстиля в ассортименте в количестве более3, 5 тыс. шт., 207 ед. комплектующих для компьютерной техники, более 870 шт. часов и циферблатов, автозапчастей в ассортименте в количестве более 1,1 тыс. ед. и др.

Должностными лицами МРТ в отчетном периоде  предотвращен незаконный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС шести элитных автомобилей под видом автозапчастей, планера самолета на 80 тыс. рублей. Кроме того, пресечено5 попыток незаконного перемещения в международных почтовых отправлениях опасного психотропа-модафинила и 25 тыс. евро в коробке с конфетами.

 
 
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За 9 месяцев 2018 г. Минской региональной таможней возбуждено 19 уголовных дел.
 
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