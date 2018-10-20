В аптечной сети нам пояснили, что продавать по льготным рецептам некоторые лекарства стало невозможно из-за изменений в перечень основных лекарственных средств, которые вступили в силу 17 октября. Однако минздрав утверждает, что "принцип назначения и отпуска комбинированных лекарственных средств из аптек не изменился, помимо фиксированной врач имеет право назначить свободную комбинацию лекарственных средств из препаратов входящих в перечень".





Кроме того, добавляют в министерстве, новая редакция Перечня значительно расширена, в него включено 39 новых лекарств отечественного и зарубежного производства.





Вместе с тем в сообщении на сайте минздрава об изменениях в перечень есть одна оговорка. Из него исключено одно из примечаний: "2. К основным лекарственным средствам относятся также комбинированные лекарственные средства (готовые и аптечного изготовления), состоящие из лекарственных средств, включенных в настоящий перечень основных лекарственных средств". То есть, комбинированные лекарства отныне не входят в перечень основных и не должны продаваться в льготном порядке.





Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заверила Еврорадио, что никаких запретов на продажу в льготном порядке лекарств ведомство не вводило и по-прежнему "помимо фиксированной врач имеет право назначить свободную комбинацию лекарственных средств из препаратов входящих в перечень". По ее словам, соответствующее письмо-разъяснение уже направлено в "Белфармацию".



