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Минздрав: принцип отпуска лекарств не менялся, "Белфармация" получит разъяснения

21.10.2018 11:27 — Разное | Партизан  
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Министерство здравоохранения Беларуси прокомментировало Еврорадио ситуацию в аптеках, когда наши слушатели не смогли купить в льготном порядке некоторые лекарственные средства для лечения болезней сердечно-сосудистой системы и глаукомы.

В аптечной сети нам пояснили, что продавать по льготным рецептам некоторые лекарства стало невозможно из-за изменений в перечень основных лекарственных средств, которые вступили в силу 17 октября. Однако минздрав утверждает, что "принцип назначения и отпуска комбинированных лекарственных средств из аптек не изменился, помимо фиксированной врач имеет право назначить свободную комбинацию лекарственных средств из препаратов входящих в перечень".

Кроме того, добавляют в министерстве, новая редакция Перечня значительно расширена, в него включено 39 новых лекарств отечественного и зарубежного производства.

Вместе с тем в сообщении на сайте минздрава об изменениях в перечень есть одна оговорка. Из него исключено одно из примечаний: "2. К основным лекарственным средствам относятся также комбинированные лекарственные средства (готовые и аптечного изготовления), состоящие из лекарственных средств, включенных в настоящий перечень основных лекарственных средств". То есть, комбинированные лекарства отныне не входят в перечень основных и не должны продаваться в льготном порядке.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заверила Еврорадио, что никаких запретов на продажу в льготном порядке лекарств ведомство не вводило и по-прежнему "помимо фиксированной врач имеет право назначить свободную комбинацию лекарственных средств из препаратов входящих в перечень". По ее словам, соответствующее письмо-разъяснение уже направлено в "Белфармацию".

 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси прокомментировало Еврорадио ситуацию в аптеках, когда наши слушатели не смогли купить в льготном порядке некоторые...
 
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