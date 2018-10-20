Кадыров приехал в Ингушетию на разборки со старейшиной села, но что-то пошло не так

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«Мухажир как мудрый и уважаемый человек заявил, что я приехал к его дому достойно, как и подобает настоящему мужчине-къонаху, беседовал с большим уважением к нему, поэтому как къонаха просит меня простить и принять извинения. Я ради Аллаха простил Мухажиру все, что было, и как мусульманин тоже попросил прощения, если в его душе есть на меня обида», — написал Кадыров.





Глава Чечни приехал к дому Нальгиева вечером в пятницу, 19 октября, на кортеже из 60 или 70 автомобилей и в сопровождении охраны. По информации Telegram-канала «Ингушетия_2018», их встречала тысяча вооруженных ингушей.





Во время встречи Кадыров заявил, что идея передать Чечне часть Ингушетии полностью принадлежала руководителю республики Юнус-Беку Евкурову. В ответ старейшина упрекнул Кадырова за его угрозы ингушам с активной позицией в вопросе передела территорий. На это тот ответил, что говорил лишь о нескольких конкретных людях и что он уважительно относится к ингушскому народу. «Мы обнялись и расстались, подводя черту под разговорами на данную тему», - добавил глава Чечни в своем сообщении.





Обидное высказывание в адрес Кадырова прозвучало несколько дней назад в Магасе на акции против передачи земель Чечне. Тогда протестующие сказали, что он не из рода Беной, а просто «бени» - «пастух» на ингушском. После этого чеченский лидер позвал обидчиков организовывать митинг на «свою территорию». «Если вы после этого уйдете оттуда живыми, то тогда я тот, кем вы меня называете», - подчеркнул он.