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Лотерейная лихорадка в США: джекпот достиг 1,5 миллиарда долларов

21.10.2018 11:02 — Разное | Партизан  
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Его разыграют во вторник.

Это второй самый крупный выигрыш за всю историю лотереи.

Шанс выиграть джекпот - один на триста миллионов, а вот самый дешевый выигрыш в два доллара достанется каждому 37-му участнику лотереи. 

Кстати, ранее разыгрывался миллиард долларов. Он не достался никому. Следующий розыгрыш уже во вторник, и теперь он уже точно станет крупнейшим джекпотом в истории Соединенных Штатов, на кону - полтора миллиарда. 

 
 
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