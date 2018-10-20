Лотерейная лихорадка в США: джекпот достиг 1,5 миллиарда долларов

Это второй самый крупный выигрыш за всю историю лотереи.





Шанс выиграть джекпот - один на триста миллионов, а вот самый дешевый выигрыш в два доллара достанется каждому 37-му участнику лотереи.





Кстати, ранее разыгрывался миллиард долларов. Он не достался никому. Следующий розыгрыш уже во вторник, и теперь он уже точно станет крупнейшим джекпотом в истории Соединенных Штатов, на кону - полтора миллиарда.



