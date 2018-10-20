Неймар о своем возвращении в «Барселону»









Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.





Ранее издание El Mundo Deportivo сообщило, что Неймар вернется в каталонский клуб.





На своей странице в соцсети Неймар выложил фото соответствующей новости с подписью «фальшивка».





Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара, но попросит за него высокую цену.