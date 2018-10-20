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Неймар о своем возвращении в «Барселону»
Нападающий французского ПСЖ бразилец Неймар, опроверг слухи о возможном возвращении в испанскую футбольную команду «Барселона».
Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
Ранее издание El Mundo Deportivo сообщило, что Неймар вернется в каталонский клуб.
На своей странице в соцсети Неймар выложил фото соответствующей новости с подписью «фальшивка».
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара, но попросит за него высокую цену.
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Нападающий французского ПСЖ бразилец Неймар, опроверг слухи о возможном возвращении в испанскую футбольную команду «Барселона».
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