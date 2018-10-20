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Неймар о своем возвращении в «Барселону»

21.10.2018 10:30 — Разное | Партизан  
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Нападающий французского ПСЖ бразилец Неймар, опроверг слухи о возможном возвращении в испанскую футбольную команду «Барселона».



Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее издание El Mundo Deportivo сообщило, что Неймар вернется в каталонский клуб.

На своей странице в соцсети Неймар выложил фото соответствующей новости с подписью «фальшивка».

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара, но попросит за него высокую цену.

 
 
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Нападающий французского ПСЖ бразилец Неймар, опроверг слухи о возможном возвращении в испанскую футбольную команду «Барселона».
 
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