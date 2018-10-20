Трамп объявил о разрыве договора по ликвидации ракет с Россией

Об этом сообщает AFP.













Как пишет New York Times, США обвиняют Россию нарушении договора.





"Во время работы двух администраций США и наши союзники пытались вернуть Россию к полному соответствию договору", - отметил собеседник издания. Впрочем, по его словам, достичь этого им не удалось.





Ранее сообщалось, что по мнению Вашингтона, заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новейших ракетно-ядерных систем свидетельствуют о нарушении Россией договора о сокращении ракет средней и малой дальности (РСМД). Некоторые объявленные Путиным разработки стали новой информацией для американской стороны, за остальными велось наблюдение в течение определенного времени.