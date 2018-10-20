|
Трамп объявил о разрыве договора по ликвидации ракет с Россией
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с Россией.
Об этом сообщает AFP.
Как пишет New York Times, США обвиняют Россию нарушении договора.
"Во время работы двух администраций США и наши союзники пытались вернуть Россию к полному соответствию договору", - отметил собеседник издания. Впрочем, по его словам, достичь этого им не удалось.
Ранее сообщалось, что по мнению Вашингтона, заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новейших ракетно-ядерных систем свидетельствуют о нарушении Россией договора о сокращении ракет средней и малой дальности (РСМД). Некоторые объявленные Путиным разработки стали новой информацией для американской стороны, за остальными велось наблюдение в течение определенного времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с Россией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)