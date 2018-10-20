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Трамп объявил о разрыве договора по ликвидации ракет с Россией

21.10.2018 10:26 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с Россией.

Об этом сообщает AFP.



Как пишет New York Times, США обвиняют Россию нарушении договора. 

"Во время работы двух администраций США и наши союзники пытались вернуть Россию к полному соответствию договору", - отметил собеседник издания.  Впрочем, по его словам, достичь этого им не удалось.

Ранее сообщалось, что по мнению Вашингтона, заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новейших ракетно-ядерных систем свидетельствуют о нарушении Россией договора о сокращении ракет средней и малой дальности (РСМД). Некоторые объявленные Путиным разработки стали новой информацией для американской стороны, за остальными велось наблюдение в течение определенного времени. 
 
 
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с Россией.
 
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