Саакашвили намерен отпраздновать годовщину своей свадьбы в Грузии









«Интерфакс», об этом заявила в субботу его супруга Сандра Рулофс в Зугдиди на встрече кандидата в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григола Вашадзе с избирателями. Как передаетоб этом заявила в субботу его супруга Сандра Рулофс в Зугдиди на встрече кандидата в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григола Вашадзе с избирателями.





«Я говорю, Миша действительно настроен приехать. 17 ноября у нас будет 25-летний юбилей нашей свадьбы, и мы хотим отметить эту дату здесь в Зугдиди», - сказала она, обращаясь к сторонникам экс-президента.





По ее словам, в Грузии многие ее часто спрашивают о том, где ее супруг и когда он вернется.





Рулофс выразила надежду, что у ее супруга получится приехать спокойно и без проблем.





При этом бывшая первая леди отметила, что у Саакашвили "большие планы" и он хочет вернуться на родину, чтобы продолжить дела, которые ему не удалось довести до конца.





В Грузии в отношении Михаила Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. До того, как экс-президент Грузии покинул Украину, грузинские власти несколько раз обращались к Киеву с требованием экстрадировать его на родину.

Представители властей Грузии ранее неоднократно заявляли, что в случае, если Саакашвили вернется на родину, он будет немедленно задержан. Однако в стране скоро президентские выборы и пока в опрос лидирует именно представитель партии Саакашвили. Так что все может измениться.







