ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пик Ориониды. Что будут наблюдать земляне в ночь на 22 октября

21.10.2018 10:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В ночь с 21 на 22 октября с Земли будет виден пик метеоритного потока Ориониды – один из самых интенсивных метеорных потоков.



Название потока происходит от пути, по которому движутся метеориты – вблизи созвездия Ориона.

В эту ночь ожидается пик движения метеоритов, некоторые будут достигать скорости 238 000 км/ч. Иногда количество метеоров в час достигает 80, в этом году ожидается около 20.

Наблюдать метеоры можно будет из любой точки Земли. Лучше всего их видно в северном полушарии. В других местностях видимость звездопада зависит от погоды.

Этот звездопад породила комета Галлея, открытая в 1705-м году. Ориониды начинают свой поток с 2 октября каждый год, метеорный поток длится до 7 ноября, выходя на пик 20-21 октября.


 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 21 на 22 октября с Земли будет виден пик метеоритного потока Ориониды – один из самых интенсивных метеорных потоков.
 
Новости дня
Новости разные
 
За родную мову: студентка рассказала, как Лукашенко дарил ей ручку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика