За родную мову: студентка рассказала, как Лукашенко дарил ей ручку

Радкович была участницей встречи президента с талантливой молодежью, которая проходила во время официального визита главы государства в Гродно 19 октября в ГрГУ. Кадры, на которых запечатлен неожиданный подарок от первого лица страны, накануне показали все центральные телеканалы.





Как рассказала девушка, все вышло совершенно спонтанно. Во время окончания встречи она вместе с сокурсником вручала президенту от имени студентов и преподавателей университета подарок – альбом ручной работы со знаменитыми личностями, деятельность которых связана с Гродненщиной.





Когда ребята вручили альбом, президент сделал ответный подарок лично Александре. Девушка призналась, что этот жест со стороны главы государства стал таким неожиданным и волнительным, что она даже не может дословно вспомнить, что ей сказал Александр Григорьевич. Во время мероприятия, когда студенты задавали вопросы президенту, разговор шел на русском языке. А при вручении альбома девушка перешла на белорусский язык, ведь она учится на белорусской филологии.





«Когда я произнесла: «Паважаны Аляксандр Рыгоравіч…» он сразу заулыбался и сказал: «Ну наконец, на роднай мове» и начал меня внимательно слушать. И после этого подарил ручку, сказал: «Тогда этот подарок тебе», – вспоминает Александра.









Когда девушка открыла подарок, оказалось, что в футляре – перьевая ручка дорогого итальянского бренда. Президентская ручка позолочена, на колпачке можно увидеть гравировку белорусского герба, на самой ручке – изображение белорусского орнамента. На пере выгравировано название бренда Montegrappa, цены на изделия которого могут доходить до нескольких тысяч долларов.





«Прочитала, что фирма, которая выпускает эти ручки работает с 1912 года. Наверное, мне достался не только очень ценный, но и достаточно дорогой сувенир», – призналась девушка.





На выходных она отправилась домой в родной Слоним, чтобы показать президентскую ручку родителям и родственникам. После выпуска новостей , родные и друзья бесконечно звонят и поздравляют ее. Как распорядится эксклюзивным подарком, девушка еще не решила.





«Лекции этой ручкой писать точно не буду. Надеюсь, что она принесет мне удачу», – добавила Александра.





Александра Радкович учится на третьем курсе филологического факультета ГрГУ имени Янки Купалы, после окончания университета хочет связать свою жизнь с журналистикой. Девушка хорошо учится, получает повышенную стипендию, активно участвует щественной жизни университета, занимается научной работой. В прошлом году Александра Радкович победила в республиканском конкурсе «Студент года-2017».



