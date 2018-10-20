ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За родную мову: студентка рассказала, как Лукашенко дарил ей ручку

21.10.2018 09:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Студентка ГрГУ Александра Радкович после приезда в Гродно Лукашенко стала единственной в городе учащейся, у которой есть эксклюзивная президентская ручка. Sputnik пообщался с обладательницей эксклюзивного подарка.

За родную мову: студентка рассказала, как Лукашенко дарил ей ручку
Радкович была участницей встречи президента с талантливой молодежью, которая проходила во время официального визита главы государства в Гродно 19 октября в ГрГУ. Кадры, на которых запечатлен неожиданный подарок от первого лица страны, накануне показали все центральные телеканалы.

Как рассказала девушка, все вышло совершенно спонтанно. Во время окончания встречи она вместе с сокурсником вручала президенту от имени студентов и преподавателей университета подарок – альбом ручной работы со знаменитыми личностями, деятельность которых связана с Гродненщиной.

Когда ребята вручили альбом, президент сделал ответный подарок лично Александре. Девушка призналась, что этот жест со стороны главы государства стал таким неожиданным и волнительным, что она даже не может дословно вспомнить, что ей сказал Александр Григорьевич. Во время мероприятия, когда студенты задавали вопросы президенту, разговор шел на русском языке. А при вручении альбома девушка перешла на белорусский язык, ведь она учится на белорусской филологии.

«Когда я произнесла: «Паважаны Аляксандр Рыгоравіч…» он сразу заулыбался и сказал: «Ну наконец, на роднай мове» и начал меня внимательно слушать. И после этого подарил ручку, сказал: «Тогда этот подарок тебе», – вспоминает Александра.


Когда девушка открыла подарок, оказалось, что в футляре – перьевая ручка дорогого итальянского бренда. Президентская ручка позолочена, на колпачке можно увидеть гравировку белорусского герба, на самой ручке – изображение белорусского орнамента. На пере выгравировано название бренда Montegrappa, цены на изделия которого могут доходить до нескольких тысяч долларов.

«Прочитала, что фирма, которая выпускает эти ручки работает с 1912 года. Наверное, мне достался не только очень ценный, но и достаточно дорогой сувенир», – призналась девушка.

На выходных она отправилась домой в родной Слоним, чтобы показать президентскую ручку родителям и родственникам. После выпуска новостей, родные и друзья бесконечно звонят и поздравляют ее. Как распорядится эксклюзивным подарком, девушка еще не решила.

«Лекции этой ручкой писать точно не буду. Надеюсь, что она принесет мне удачу», – добавила Александра.

Александра Радкович учится на третьем курсе филологического факультета ГрГУ имени Янки Купалы, после окончания университета хочет связать свою жизнь с журналистикой. Девушка хорошо учится, получает повышенную стипендию, активно участвует щественной жизни университета, занимается научной работой. В прошлом году Александра Радкович победила в республиканском конкурсе «Студент года-2017».


 
Теги: Новости, Гродно
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студентка ГрГУ Александра Радкович после приезда в Гродно Лукашенко стала единственной в городе учащейся, у которой есть эксклюзивная президентская ручка. Sputnik...
 
Новости дня
Новости разные
 
Одна на двоих. Лидер группы «Дюна» рассказал об онкологии у себя и жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика