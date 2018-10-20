Что они от нас хотят? Многие минчане так и не подписали договора на отопление

Жителей столицы просили заключить договора на теплоснабжение еще в сентябре, крайним сроком указывали 1 октября. Впрочем, как выяснилось, многие минчане так и не подписали бумаги.





В выходные многие получили в своих почтовые ящики копии договоров на отопление и "записку" от городских служб.





"Заключение договора обусловлено изменениями структуры ЖКХ. Договор будет являться главной гарантией своевременности и качества предоставляемых услуг, без договора на собственника не распространяется действие закона "О защите прав потребителей ЖКУ", - предупреждают коммунальные службы.





Минчан, не подписавших договор, просят заполнить договор и выслать один экземпляр в адрес "Минскоммунтеплосети". Пересылка бумаг уже оплачена предприятием, конверт для договора не требуется – достаточно опустить его в почтовый ящик.





Ранее коммунальщики гарантировали, что заполнение таких договоров – лишь формальность, которая к подорожанию услуг не приведет. Обещали чиновники и то, что отключать отопление без договора не будут.



