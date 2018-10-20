ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что они от нас хотят? Многие минчане так и не подписали договора на отопление

21.10.2018 09:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Письма с договорами на оказание услуг теплоснабжения получили многие минчане в эти выходные, сообщает Sputnik.

Жителей столицы просили заключить договора на теплоснабжение еще в сентябре, крайним сроком указывали 1 октября. Впрочем, как выяснилось, многие минчане так и не подписали бумаги.

В выходные многие получили в своих почтовые ящики копии договоров на отопление и "записку" от городских служб.

"Заключение договора обусловлено изменениями структуры ЖКХ. Договор будет являться главной гарантией своевременности и качества предоставляемых услуг, без договора на собственника не распространяется действие закона "О защите прав потребителей ЖКУ", - предупреждают коммунальные службы.

Минчан, не подписавших договор, просят заполнить договор и выслать один экземпляр в адрес "Минскоммунтеплосети". Пересылка бумаг уже оплачена предприятием, конверт для договора не требуется – достаточно опустить его в почтовый ящик.

Ранее коммунальщики гарантировали, что заполнение таких договоров – лишь формальность, которая к подорожанию услуг не приведет. Обещали чиновники и то, что отключать отопление без договора не будут.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письма с договорами на оказание услуг теплоснабжения получили многие минчане в эти выходные, сообщает Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль милиции сбил парня в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика