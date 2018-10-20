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В Лондоне открыли выставку художника, который любил изображать страдание. Посмотрите на это
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В картинной галерее Далича, что находится на юге Лондона, открыли выставку знаменитого художника XVII века Хусепе де Рибере. Показываем, как выглядят работы испанца, которому нравилось изображать жестокие страдания (реальные или воображаемые) мучеников раннего христианства, мифических сатиров и многих других.
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В картинной галерее Далича, что находится на юге Лондона, открыли выставку знаменитого художника XVII века Хусепе де Рибере. Показываем, как выглядят работы испанца,...
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