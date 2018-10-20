В Лондоне открыли выставку художника, который любил изображать страдание. Посмотрите на это

В картинной галерее Далича, что находится на юге Лондона, открыли выставку знаменитого художника XVII века Хусепе де Рибере. Показываем, как выглядят работы испанца, которому нравилось изображать жестокие страдания (реальные или воображаемые) мучеников раннего христианства, мифических сатиров и многих других.



Как пишет BBC, выставка называется «Рибера: искусство жестокости». Многие историки и ценители искусства неоднозначно относятся к личности испанского художника. Например, многие убеждены, что «такой аутентичности в изображении чужих страданий можно добиться, лишь имея собственный богатый опыт их причинения». Французский поэт и критик XIX века Теофиль Готье описал наследие Рибера так: «Живописная школа безжалостного убийства, словно придуманная одним из помощников палача ради развлечения каннибалов». При этом есть утверждение о том, что Де Рибера вроде бы никогда не был уличен в каннибализме.



Организаторы выставки в Лондоны не считают эти обвинения в адрес испанского художника не справедливыми. «Рибере совсем не нужно было быть садистом, чтобы отражать насилие и жестокость. Картины или графические рисунки художника совершенно не обязательно отражают его внутренний мир», - настаивает Эдвард Пейн, один из кураторов выставки.



В общем, смотрите сами, что до 27 января 2019 года можно увидеть в лондонской галерее:

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