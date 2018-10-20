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МВД не будет делать закон о домашнем насилии, потому что с людьми надо просто разговаривать

21.10.2018 11:13 — Разное | KYKY  
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Не так давно МВД представило законопроект «О противодействии домашнему насилию». Когда многие ознакомились с его содержанием, представители координационного Совета общественных просемейных сил Беларуси, например, пришли к мнению, что в таком виде закон существовать не может. И написали обращение с просьбой о его пересмотре. Наконец, пришел ответ – МВД считает целесообразным отказаться от подготовки самостоятельного закона, а свои предложения прорабатывать в рамках корректировки действующих законодательных актов страны. Такое решение связано с «высоким общественным резонансом и мнением религиозных организаций, говорится в ответе за подписью представителя МВД Олега Каразея, пишет Katolik.life.

Помимо прочего, в письме приводится статистика о том, что каждый год в милиции рассматривают более 120 тысяч дел о семейно-бытовых конфликтах – из них только 50 тысяч виноватых привлекаются к административной ответственности. И 2,5 тысячи – к уголовной. Каждый год больше 100 беларусов умирают из-за семейной ссоры – это треть всех погибших от убийств в стране в целом. И последнее: больше 80% случаев причина всех драк и убийств – злоупотребление алкоголем. МВД считает, что с людьми надо разговаривать: 

«Ключевыми инструментами в профилактике насилия в семье являются профилактическая беседа, официальное предупреждение, осуществление профилактического учета, защитное предписание. В этой связи во исполнение плана подготовки законопроектов на 2018 год МВД совместно с заинтересованными госорганами был подготовлен проект концепции закона «О противодействии домашнему насилию»,  – говорится в письме. 

Одна из причин, по которой люди хотели пересмотра законопроекта о домашнем насилии – то, что он может не улучшить, а скорее навредить многим семьям, культурному фону. Многие усмотрели в нем положения «ювенальной юстиции». МВД так не считает: 
«Основными целями подготовки концепции являлись не введение новых методов и форм воспитания детей, а защита прав и законных интересов граждан, которые подвергаются домашнему насилию. Понятия «гендер» и «гендерное равенство» не вводятся проектом концепции. Понятие «домашнее насилие» четко определяет, что это умышленные противоправные действия», – говорится в письме. Например, если в семье кто-то попросит кого-то, например, убрать или пропылесосить – это действие не будут квалифицироваться как домашнее насилие, если оно не нарушает права, свободы и законные интересы, не причиняет физические и психические страдания. К слову, при доработке концепции были удалены некоторые термины, например, экономическое насилие.

Были предусмотрены меры, направленные на недопущение необоснованного вмешательства в внутрисемейные отношения, расширены положения, устанавливающие систему защиты прав и законных интересов обидчиков. Однако в конце письма МВД указывает на то, что после резонанса в обществе и высказывания мнения религиозных организаций от подготовки отдельного закона в ведомстве решили отказаться.

Напомним, концепцию о противодействии домашнему насилию, в частности, жестко раскритиковал президент Лукашенко. «Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», — заявил он.

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Не так давно МВД представило законопроект «О противодействии домашнему насилию». Когда многие ознакомились с его содержанием, представители координационного...
 
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