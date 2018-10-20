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Составлен рейтинг стран по благосостоянию. Белорусов отнесли к беднейшим нациям
Швейцарский банк Credit Suisse
В одну группу с Беларусью эксперты отнесли такие страны, как Украина, Мали, Нигер, Чад, Судан, Египет, Эфиопия, Нигерия.
Отметим, что Беларусь и ранее
К числу богатейших стран относятся те, где состояние на душу населения превышает 100 тысяч долларов.
Самой богатой страной мира
Составители рейтинга учитывают как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).
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Швейцарский банк Credit Suisse обнародовал свой ежегодный отчет о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Первые три строяки рейтинга заняли Швейцария, Австралия и США.
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