Составлен рейтинг стран по благосостоянию. Белорусов отнесли к беднейшим нациям

Швейцарский банк Credit Suisse обнародовал свой ежегодный отчет о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Первые три строчки рейтинга заняли Швейцария, Австралия и США. Беларусь эксперты отнесли в группе бедных стран с уровнем богатства на одного взрослого ниже 5 тысяч долларов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В одну группу с Беларусью эксперты отнесли такие страны, как Украина, Мали, Нигер, Чад, Судан, Египет, Эфиопия, Нигерия.

По данным интернет-издания finance.ua, Украина и Беларусь разделяют 123-ю строчку рейтинга из 140 стран: благосостояние на душу населения в двух странах составляет 1563 доллара на одного взрослого жителя.

Отметим, что Беларусь и ранее относили в группу бедных стран.

К числу богатейших стран относятся те, где состояние на душу населения превышает 100 тысяч долларов.

Самой богатой страной мира снова оказалась Швейцария, здесь на одного взрослого жителя приходится чуть больше 530 тысяч долларов. Вторую строчку заняла Австралия (411 тысяч долларов), третью — США (404 тысячи долларов). Следом расположились Бельгия, Норвегия и Новая Зеландия.

Составители рейтинга учитывают как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

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