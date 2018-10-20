В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов

Участниками чемпионата и первенства Гродненской области по легкоатлетическому кроссу, прошедшего в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп», стали 16 команд и более трехсот спортсменов со всего региона.





Они соревновались в семи возрастных категориях. По усложненной перепадами высоты трассе мужчинам и молодежи предстояло пробежать восемь километров. Во взрослой категории первым финишировал Николай Михнюк из Гродно , а среди молодежи самым выносливым и быстрым уже который год подряд оказался гродненец Кирилл Андрейчик.





















Среди женщин на самой длинной шестикилометровой дистанции победу одержала Светлана Шибаева из Островецкого района. А в категории юниоров и юниорок, также пробежавших кросс шесть километров, лучший результат показали Артур Тубелевич и Надежда Гирдзиевская.













В командном зачете первое место заняла сборная Гродно. Серебро досталось Слонимскому району. Команда Вороновского района оказалась на третьей позиции.









Состоявшийся турнир – это отборочный этап республиканского чемпионата и первенства по легкоатлетическому кроссу. Соревнования пройдут 3 ноября также в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп».







