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В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов

21.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Участниками чемпионата и первенства Гродненской области по легкоатлетическому кроссу, прошедшего в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп», стали 16 команд и более трехсот спортсменов со всего региона.
 
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
 
Они соревновались в семи возрастных категориях. По усложненной перепадами высоты трассе мужчинам и молодежи предстояло пробежать восемь километров. Во взрослой категории первым финишировал Николай Михнюк из Гродно, а среди молодежи самым выносливым и быстрым уже который год подряд оказался гродненец Кирилл Андрейчик.
 
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
 
Среди женщин на самой длинной шестикилометровой дистанции победу одержала Светлана Шибаева из Островецкого района. А в категории юниоров и юниорок, также пробежавших кросс шесть километров, лучший результат показали Артур Тубелевич и Надежда Гирдзиевская. 
 
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
 
В командном зачете первое место заняла сборная Гродно. Серебро досталось Слонимскому району. Команда Вороновского района оказалась на третьей позиции. 
 
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
 
Состоявшийся турнир – это отборочный этап республиканского чемпионата и первенства по легкоатлетическому кроссу. Соревнования пройдут 3 ноября также в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп».
 
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
В чемпионате и первенстве Гродненской области по легкоатлетическому кроссу состязались около трехсот бегунов
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Участниками чемпионата и первенства Гродненской области по легкоатлетическому кроссу, прошедшего в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп», стали 16 команд и...
 
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