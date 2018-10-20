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Перенесшая операцию Глюк’oZа рассказала о слезах и боли

21.10.2018 12:09 — Разное | UDF  
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZа). Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Глюк’oZа рассказала об операции на ноге. Долгое время, призналась она, боль мешала ей нормально ходить.

Многие поклонники воспринимают работу артистов как что-то легкое и сопровождающееся постоянным ощущением праздника. Однако сами актеры, музыканты и певцы признаются, что их профессия сопряжена с опасностями и повышенными физическими нагрузками. Зачастую это приводит к проблемам со здоровьем.

О том, как была вынуждена лечь под нож хирурга, на своей странице в Instagram рассказала певица Наталья Чистякова-Ионова, известная фанатам под псевдонимом Глюк’oZа. "Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она. "Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно 😢 Признаюсь, что из-за боли даже плакала((", – добавила она.


"Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет 🙏🏻 и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках!!", – успокоила своих поклонников певица. "Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем свое здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно – выздороветь!", – заметила Глюк’oZа.


Напоследок певица пожелала всем своим подписчикам здоровья и легкости в каждом движении и напомнила, что именно хорошее самочувствие – это отправная точка счастья. Поклонники также пожелали ей скорейшего выздоровления и поблагодарили за ее выступления.

 
 
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Певица Глюк’oZа рассказала об операции на ноге. Долгое время, призналась она, боль мешала ей нормально ходить.
 
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