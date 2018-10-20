Перенесшая операцию Глюк’oZа рассказала о слезах и боли



Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZа). Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Многие поклонники воспринимают работу артистов как что-то легкое и сопровождающееся постоянным ощущением праздника. Однако сами актеры, музыканты и певцы признаются, что их профессия сопряжена с опасностями и повышенными физическими нагрузками. Зачастую это приводит к проблемам со здоровьем.О том, как была вынуждена лечь под нож хирурга, на своей странице в Instagram рассказала певица Наталья Чистякова-Ионова, известная фанатам под псевдонимом Глюк’oZа.– написала она.добавила она.– успокоила своих поклонников певица.– заметила Глюк’oZа.Напоследок певица пожелала всем своим подписчикам здоровья и легкости в каждом движении и напомнила, что именно хорошее самочувствие – это отправная точка счастья. Поклонники также пожелали ей скорейшего выздоровления и поблагодарили за ее выступления.