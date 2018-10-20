Кадыров приехал в Ингушетию на разборки со старейшиной села, но что-то пошло не так

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Как передает, об этом он написал в своем Telegram-канале.— написалГлава Чечни приехал к домувечером в пятницу, 19 октября, на кортеже из 60 или 70 автомобилей и в сопровождении охраны. По информации Telegram-канала «Ингушетия_2018», их встречала тысяча вооруженных ингушей.Во время встречи Кадыров заявил, что идея передать Чечне часть Ингушетии полностью принадлежала руководителю республики. В ответ старейшина упрекнул Кадырова за его угрозы ингушам с активной позицией в вопросе передела территорий. На это тот ответил, что говорил лишь о нескольких конкретных людях и что он уважительно относится к ингушскому народу. «добавил глава Чечни в своем сообщении.Обидное высказывание в адрес Кадырова прозвучало несколько дней назад в Магасе на акции против передачи земель Чечне. Тогда протестующие сказали, что он не из рода Беной, а просто «бени» - «пастух» на ингушском. После этого чеченский лидер позвал обидчиков организовывать митинг наподчеркнул он.