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Белорусский экономист: Долларовая стена еще постоит

21.10.2018 12:02 — Разное | UDF  
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Позиции американской валюты недосягаемы для всех остальных.

Все разговоры и мечты о неминучей кончине гегемонии доллара как главной мировой расчетной и резервной валюты не имеют никаких реальных оснований. Статистика показывает, что пока позиции американской валюты недосягаемы для всех остальных, пишет белорусский экономист Леонид Фридкин.

Так, по данным SWIFT, доля доллара США в международных платежах в мире с декабря 2015 г. по декабрь 2017 г. сократилась - с 43,89% до 39,85%, а в трансграничных операциях – с 47,87% до 41,27%. В то же время доля евро выросла с 29,38% до 35,66% и с 29,75% до 39,45%. При этом совокупный удельный вес доллара США и евро во всех платёжных операциях SWIFT вырос с 73,28% до 75,51%, а в трансграничных операциях, проходящих через SWIFT – с 77,62% до 80,72%.

Доля валют, эмитированных центробанками G6, во всех платёжных операциях SWIFT в декабре 2017 года была равна 88,37%. Доля этих валют в трансграничных операциях SWIFT составила 91,78%. На все оставшиеся 14 валют, по которым SWIFT представляет статистику, приходится менее 9%.

В частности, доля китайского юаня в платёжных операциях, проходящих через SWIFT за 2 года сократилась с 2,31% до 1,61%, а в трансграничных платежах – с 1,6% до 0,98%, уступая валютам G6 и австралийскому доллару. Таким образом, получение юанем статуса международной валюты не только не увеличило её удельный вес в операциях SWIFT, но, наоборот, уменьшилось. По мнению некоторых аналитиков, это связано с тем, что после включения юаня в корзину SDR Китай перестал искусственно поддерживать свою валюту. Кстати, по данным SWIFT в 2017 году на покупку/продажу по паре доллар - юань пришлось 97,8% всех валютно-обменных операций с участием китайской валюты. Для сравнения: доля евро в таких операциях 1,28%, южнокорейского вона - 0,97%, японской иены – 0,2; гонконгского доллара – 0,15%, британского фунта стерлингов - 0,1%, австралийского доллара – 0,07%, шведской кроны и швейцарского франка – по 0,03%, сингапурского доллара – 0,02%.

Добавим, что по данным SWIFT, российский рубль занимает 18 место по трансграничным платежам (0,27%).

В свою очередь, по опубликованным МВФ данным во II квартале 2018 г. общий объем глобальных валютных резервов(COFER) во всех валютах вырос на 3,2% в годовом исчислении и достиг 11,48 трлн. USD. При этом деноминированные в долларах США активы выросли до 6,55 трлн. USD, но, учитывая общий рост валютных резервов, доля долларовых активов снизилась до 62,25%. Это самый низкий показатель с периода 2012-2013 гг. Минимальным было значение 1991 года - 46%:

Доля евро в валютных резервах выросла до 20,26%, а юаня –всего 1.84%.

Так что опасения и надежды некоторых деятелей на то, что доллар потеснят, а то и обвалят другие валюты или, быть может, криптовалюты, вряд ли сбудутся в обозримом будущем.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Позиции американской валюты недосягаемы для всех остальных.
 
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