|
Николай Статкевич обратился к брестчанам
Николай Статкевич
14 октября 120 человек провели в Бресте на пл. Ленина митинг протеста против строительства возле города опасного завода свинцовых аккумуляторов.
Говорят, что 120 человек - очень мало. Но 120 мужественных и достойных людей, протестующих на главной площади областного центра запуганной страны - совсем не мало. Это, как если бы в Минске возле администрации "президента" собралась тысяча протестующих.
Я понимаю, что аресты, "сутки" и штрафы никому не нравятся. Но допустить заражение вашего чудесного города свинцовыми выбросами, неизбежными при полном цикле производства по китайским технологиям 90-х годов двух миллионов аккумуляторов в год - это гораздо страшнее.
Я призываю брестчан не сдаваться и продолжать борьбу. Ведь на кону ваше здоровье, здоровье ваших близких и будущих поколений жителей города.
У вас чудесный культурный город, настоящие западные ворота Беларуси. Например, во время ареста в брестском ИВС, за 5 суток я ни разу не услышал от сотрудников этого учреждения русского мата. В то время, как их столичные коллеги только на нем и разговаривают.
Не дайте безответственным дельцам и чиновникам отравить ваш любимый город. Боритесь за свое право на жизнь и здоровье. Поддерживайте своих героев - организаторов и активных участников кампании против опасного производства. Требуйте освобождения арестованных блогеров Сергея Петрухина, Александра Кабанова, лидера бресткого БНК Андрея Шаренду, Демьяна Лепесевича и других активистов.
Не давайте преступникам во власти сделать Беларусь местом размещения запрещенных в Китае опасных производств.
Жыве Беларусь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддерживайте своих героев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)