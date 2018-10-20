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В работе фиксированного интернета velcom в Минске произошел сбой

21.10.2018 11:57 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Минские абоненты фиксированного интернета velcom пожаловались на перебои в его работе. Как пояснили в службе поддержки, проблема затронула две станции в районе улиц Богдановича и Коласа.

У некоторых абонентов интернет пропал 20 октября около 16 часов и не появлялся более пяти часов.

«Наблюдается общая техническая неполадка. Возможно, случилась авария на нашем оборудовании», — пояснил сотрудник в службе поддержки. Он не смог сказать, как быстро проблему получится решить. По его словам, специалисты продолжают работать с оборудованием, коннект может восстановиться в воскресенье или понедельник.

Если сбой продлится дольше 48 часов, абоненты, которых он затронул, смогут рассчитывать на перерасчет абонентской платы.

 
 
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Минские абоненты фиксированного интернета velcom пожаловались на перебои в его работе.
 
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