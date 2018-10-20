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В работе фиксированного интернета velcom в Минске произошел сбой
Фото: Reuters
У некоторых абонентов интернет пропал 20 октября около 16 часов и не появлялся более пяти часов.
«Наблюдается общая техническая неполадка. Возможно, случилась авария на нашем оборудовании», — пояснил сотрудник в службе поддержки. Он не смог сказать, как быстро проблему получится решить. По его словам, специалисты продолжают работать с оборудованием, коннект может восстановиться в воскресенье или понедельник.
Если сбой продлится дольше 48 часов, абоненты, которых он затронул, смогут рассчитывать на перерасчет абонентской платы.
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Минские абоненты фиксированного интернета velcom пожаловались на перебои в его работе.
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