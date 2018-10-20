В работе фиксированного интернета velcom в Минске произошел сбой

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У некоторых абонентов интернет пропал 20 октября около 16 часов и не появлялся более пяти часов.— пояснил сотрудник в службе поддержки. Он не смог сказать, как быстро проблему получится решить. По его словам, специалисты продолжают работать с оборудованием, коннект может восстановиться в воскресенье или понедельник.Если сбой продлится дольше 48 часов, абоненты, которых он затронул, смогут рассчитывать на перерасчет абонентской платы.