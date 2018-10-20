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Макей об униформе для послов: это красиво и элегантно
Фото: БЕЛТА
Такое заявление Владимир Макей сделал сегодня во время посещения механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, куда вместе с ним прибыли иностранные послы, сообщает
Глава МВД говорит, что униформа для дипломатов существует во многих странах. Для белорусских послов ее сошьют в ближайшее время, пока еще идут переговоры с конкретными производителями.
Право носить униформу получат дипломатические работники, которые имеют ранги Чрезвычайного и Полномочного посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого и второго классов.
А пока что белорусские дипломаты одеты по-разному. И иногда не по погоде:
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Владимир Макей прокомментировал введение обязательной униформы для послов нашей страны.
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