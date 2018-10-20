Макей об униформе для послов: это красиво и элегантно

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Такое заявлениесделал сегодня во время посещения механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, куда вместе с ним прибыли иностранные послы, сообщаетГлава МВД говорит, что униформа для дипломатов существует во многих странах. Для белорусских послов ее сошьют в ближайшее время, пока еще идут переговоры с конкретными производителями.Право носить униформу получат дипломатические работники, которые имеют ранги Чрезвычайного и Полномочного посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого и второго классов.А пока что белорусские дипломаты одеты по-разному. И иногда не по погоде: