МИД России предупредил США: Россия готова ответить на разрыв договора РСМД

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РИА Новости

Накануне президент СШАзаявил, что выйдет из ДРСМД с Россией, попутно обвинив Москву в нарушении договора.— сказал— добавил замглавы МИД.При этом, как отмечает, Рябков добавил, что этот вопросДоговор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидерав Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.