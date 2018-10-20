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МИД России предупредил США: Россия готова ответить на разрыв договора РСМД

21.10.2018 11:27 — Разное | UDF  
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Фото: nn.by
Россия готова ответить на угрозу Трампа о разрыве договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) военными мерами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости. Политику Вашингтона он сравнил с шантажом.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией, попутно обвинив Москву в нарушении договора.

США выходят из Договора о ракетах средней дальности, втягивают Россию в гонку вооружений

«Мы с тревогой и осуждением воспринимаем новые американские попытки методом шантажа добиться от России уступок в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет», — сказал Сергей Рябков.

«Свои надуманные обвинения они так и не смогли за все эти годы подкрепить внятными объяснениями, по какой причине это делается», — добавил замглавы МИД.

При этом, как отмечает РБК, Рябков добавил, что этот вопрос «слишком серьезный, чтобы его решать в режиме публичной полемики».

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

 
 
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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией
 
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