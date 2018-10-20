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"Вести" опубликовали видео убийств в керченском колледже

21.10.2018 12:51 — Разное | Ежедневник  
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"Вести" опубликовали видео убийств в керченском колледже

Телеканал "Вести" опубликовал видео с камер наблюдения, на которых видно, как Вячеслав Росликов осуществляет массовое убийство людей в керченском колледже.

Видео, опубликованное в сети, очень шокирующее, поэтому его лучше не смотреть людям со слабой психикой.

На опубликованных кадрах, видно, как террорист проносит в колледж сумку с бомбой и оружием. При этом проходит в учебное заведение совершенно свободно. На нем одета футболка с надписью "Ненависть". Кроме того, видно, как перед убийствам и Росляков контактирует к некоторыми людьми, в том числе и по телефону. Следствие проверяет, кто были эти люди, сообщники или просто знакомые.

 
 
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Телеканал "Вести" опубликовал видео с камер наблюдения, на которых видно, как Вячеслав Росликов осуществляет массовое убийство людей в керченском колледже.
 
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