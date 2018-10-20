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«Это была не команда, а какие-то посторонние люди, любители, вышедшие против клуба КХЛ»

21.10.2018 13:04 — Разное | Партизан  
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Российский журналист Алексей Шевченко прошелся по игрокам минского "Динамо" и рулевому "зубров" Горди Дуайеру после поражения белорусской команды от "Сибири" (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



- Каждый раз, когда смотришь на игру "Динамо" Минск, хочется написать "это был худший матч команды". Но я терпел и не зря, так как превзойти субботний матч против "Сибири" будет невозможно. Это была не команда, а какие-то посторонние люди, любители, вышедшие против клуба КХЛ. Новосибирцы забросили шесть шайб, а могли и тридцать шесть, никто бы не удивился. Болельщики белорусского клуба, безусловно, разочарованы, требуют отставки Горди Дуайера, а тот все повторяет, что только через работу можно будет добиться результата, призывает не опускать руки и осторожно намекает на кадровые проблемы. 

Ну, не знаю. Есть разные серии поражений. Вчера мы с Андреем Мартемьяновым вспоминали его серию в Хабаровске, но сошлись на том, что даже в тот момент команда не выглядела так позорно. Где-то не везло, где-то шайба не шла в ворота, но был рисунок, было видно, что это временные трудности. Нечто подобное было в московском "Динамо" при Олеге Знарке. Тоже играли неплохо, но не везло. Да и серия "Сибири" в этом году — несчастный случай. Но в минском "Динамо" не видно никакого прогресса. Нет ощущения, что сейчас они добавят и все наладится. Конечно, в этом виноват и тренер, но раз никакого решения нет, то всех все устраивает, — приводит слова Шевченко sport-express.ru.

Поражение от "Сибири" стало для минского "Динамо" восьмым подряд. Такой продолжительной серии у "бело-синих" не было 10 лет, с тех пор, как в дебютном сезоне в КХЛ белорусский коллектив уступил в девяти встречах кряду. 

Из 19 матчей "регулярки" подопечные Горди Дуайера проиграли 15 и идут последними на "Западе".


 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко прошелся по игрокам минского "Динамо" и рулевому "зубров" Горди Дуайеру после поражения белорусской команды от "Сибири" (0:6) в...
 
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