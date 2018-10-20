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МВД отказалось от подготовки закона о противодействии домашнему насилию

21.10.2018 12:49 — Разное | Партизан  
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Оргкомитет по сбору подписей за пересмотр концепции законопроекта «О противодействии домашнему насилию» получил ответ из МВД на коллективное обращение, пишет Katolik.life.

МВД отказалось от подготовки закона о противодействии домашнему насилию
20 октября оргкомитет по сбору подписей за пересмотр концепции законопроекта «О противодействии домашнему насилию» Министерства внутренних дел Беларуси получил ответ из МВД на коллективное обращение. В письме сообщается, что МВД считает целесообразным отказаться от подготовки самостоятельного закона, а свои предложения прорабатывать в рамках корректировки действующих законодательных актов страны. Такое решение связано с «высоким общественным резонансом и мнением религиозных организаций, говорится в ответе за подписью представителя МВД Олега Каразея.

Вместе с тем в письме сказано, что ежегодно в органы внутренних дел Беларуси поступают сведения о свыше 120 тыс. семейно-бытовых конфликтах. При этом к административной ответственности привлекаются более 50 тыс., к уголовной — около 2,5 тыс. виновных.

Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан — это треть всех погибших от убийств и тяжких телесных повреждений. И в более 80% случаев первопричиной преступлений и правонарушений в семейно-бытовых отношениях является злоупотребление алкоголем.

— Ключевыми инструментами в профилактике насилия в семье являются профилактическая беседа, официальное предупреждение, осуществление профилактического учета, защитное предписание. В этой связи во исполнение плана подготовки законопроектов на 2018 год МВД совместно с заинтересованными госорганами был подготовлен проект концепции закона «О противодействии домашнему насилию», — говорится в ответе.


По словам представителя МВД, концепция не несет угрозу традиционному институту семьи, не ставит целью изменения определений семьи, брака и семейным отношений, не устанавливает запрет на воспитание детей, не содержит положения «ювенальной юстиции»

— Основными целями подготовки концепции являлись не введение новых методов и форм воспитания детей, а защита прав и законных интересов граждан, которые подвергаются домашнему насилию, — пишет Олег Каразей. — Понятия «гендер» и «гендерное равенство» не вводятся проектом концепции. Понятие «домашнее насилие» четко определяет, что это умышленные противоправные действия.

Поэтому, как объясняет представитель МВД, требование одного лица к другому — например, выполнить какую-либо работу по дому — не будет квалифицироваться как домашнее насилие — если оно не нарушает права, свободы и законные интересы, не причиняет физические и психические страдания.

При доработке концепции были удалены некоторые термины, например, экономическое насилие.

Были предусмотрены меры, направленные на недопущение необоснованного вмешательства во в семейные отношения, расширены положения, устанавливающие систему защиты прав и законных интересов «обидчиков».

Однако в конце письма МВД указывает на то, что после резонанса в обществе и высказывания мнения религиозных организаций от подготовки отдельного закона в министерстве решили отказаться.

 
 
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Оргкомитет по сбору подписей за пересмотр концепции законопроекта «О противодействии домашнему насилию» получил ответ из МВД на коллективное обращение, пишет...
 
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