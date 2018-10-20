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МВД отказалось от подготовки закона о противодействии домашнему насилию
Оргкомитет по сбору подписей за пересмотр концепции законопроекта «О противодействии домашнему насилию» получил ответ из МВД на коллективное обращение, пишет Katolik.life.
20 октября оргкомитет по сбору подписей за пересмотр концепции законопроекта «О противодействии домашнему насилию» Министерства внутренних дел Беларуси получил ответ из МВД на коллективное обращение. В письме сообщается, что МВД считает целесообразным отказаться от подготовки самостоятельного закона, а свои предложения прорабатывать в рамках корректировки действующих законодательных актов страны. Такое решение связано с «высоким общественным резонансом и мнением религиозных организаций, говорится в ответе за подписью представителя МВД Олега Каразея.
Вместе с тем в письме сказано, что ежегодно в органы внутренних дел Беларуси поступают сведения о свыше 120 тыс. семейно-бытовых конфликтах. При этом к административной ответственности привлекаются более 50 тыс., к уголовной — около 2,5 тыс. виновных.
Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан — это треть всех погибших от убийств и тяжких телесных повреждений. И в более 80% случаев первопричиной преступлений и правонарушений в семейно-бытовых отношениях является злоупотребление алкоголем.
— Ключевыми инструментами в профилактике насилия в семье являются профилактическая беседа, официальное предупреждение, осуществление профилактического учета, защитное предписание. В этой связи во исполнение плана подготовки законопроектов на 2018 год МВД совместно с заинтересованными госорганами был подготовлен проект концепции закона «О противодействии домашнему насилию», — говорится в ответе.
По словам представителя МВД, концепция не несет угрозу традиционному институту семьи, не ставит целью изменения определений семьи, брака и семейным отношений, не устанавливает запрет на воспитание детей, не содержит положения «ювенальной юстиции»
— Основными целями подготовки концепции являлись не введение новых методов и форм воспитания детей, а защита прав и законных интересов граждан, которые подвергаются домашнему насилию, — пишет Олег Каразей. — Понятия «гендер» и «гендерное равенство» не вводятся проектом концепции. Понятие «домашнее насилие» четко определяет, что это умышленные противоправные действия.
Поэтому, как объясняет представитель МВД, требование одного лица к другому — например, выполнить какую-либо работу по дому — не будет квалифицироваться как домашнее насилие — если оно не нарушает права, свободы и законные интересы, не причиняет физические и психические страдания.
При доработке концепции были удалены некоторые термины, например, экономическое насилие.
Были предусмотрены меры, направленные на недопущение необоснованного вмешательства во в семейные отношения, расширены положения, устанавливающие систему защиты прав и законных интересов «обидчиков».
Однако в конце письма МВД указывает на то, что после резонанса в обществе и высказывания мнения религиозных организаций от подготовки отдельного закона в министерстве решили отказаться.
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Оргкомитет по сбору подписей за пересмотр концепции законопроекта «О противодействии домашнему насилию» получил ответ из МВД на коллективное обращение, пишет...
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