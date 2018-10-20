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В Минске придумали, как использовать пожухлую листву

21.10.2018 12:10 — Разное | Партизан  
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Оказывается, опавшие листья хороши не только для гербария, но и для рекультивации заброшенных карьеров.



Именно такое применение органическим отходам нашли в одной из минских компаний по вывозу, переработке и утилизации отходов. В нюансах нового проекта, позволяющего решить, что же делать с десятками тонн палой листвы, разбиралась «Р».

На площадке для компостирования предприятия «Экология города» — горы опавшей листвы. Ее сюда везут организации, которые наводят порядок на улицах Минска и окрестностей. С листвой специалисты этих организаций обращаются по четко прописанным правилам благоустройства и содержания города. Это значит — сметают ее с пешеходных дорожек, тротуаров и площадей, где она может попасть под ноги, а в скверах и парках листья убирают в пятиметровой зоне от дорожек. Сгребают их и из-под деревьев, и вдоль проезжей части. Мокрая листва скользит как под ногами, так и под колесами авто. Сжигать ее нельзя, у городских деревьев есть одна неприятная особенность: они накапливают вредные вещества и тяжелые металлы. Захоранивать на полигоне — тоже не вариант. Но с недавних пор листва стала вторичным материальным ресурсом, которым можно воспользоваться во благо экологии.

— Растительные отходы мы используем для восстановления плодородного слоя рекультивируемых карьеров, — интригует начальник управления переработки компании «Экология города» Андрей Русаков. — И это не только опавшая листва, но и ветки, крупные сучья, пни и скошенная трава.

Процесс выглядит примерно так: растительный мусор измельчается в молотковой дробилке (иногда оборудование работает сразу на карьере), затем проходит стадию компостирования. Конечный пункт назначения продукта — рекультивируемый карьер. Там измельченная масса складируется в кучи объемом в тысячи кубометров, там и происходит ее ферментация. А позже органику разравнивают по всей поверхности восстанавливаемого карьера.

— Вот что сейчас мы видим на месте некогда заброшенных разработок песка в Дзержинском районе, — показывает фото Андрей Русаков. — В прошлом году мы засыпали четыре гектара карьера дроблеными строительными отходами, затем полгода свозили сюда измельченную органику, которая здесь же компостировалась. 

Кстати, измельчением растительных отходов в компании занялись года три назад. Тогда нужно было ликвидировать последствия урагана. Сначала органические отходы перерабатывали для собственных нужд. Со временем объемы увеличились — за год предприятие перерабатывает примерно 50 тысяч тонн органических отходов. В общем годовом объеме в 500 тысяч тонн вр е бы немного. Но перспективы у этого направления есть.

КСТАТИ

В Минске только на придомовых территориях коммунальные службы убирают почти 300 тонн опавшей листвы в день. А это примерно полсотни большегрузных МАЗов.


 
Теги: Минск
 
 
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Оказывается, опавшие листья хороши не только для гербария, но и для рекультивации заброшенных карьеров.
 
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