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Ну и ну! Мониторинг Госстандарта показал, что почти половина весов в магазинах Брестской области не прошла поверку

21.10.2018 11:47 — Разное | Партизан  
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О результатах, проведенных Брестской областной инспекцией Госстандарта мониторингов соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли, рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Г.А. Кашалов

По его словам, за 9 месяцев 2018 года проведено 132 мониторинга соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли. Нарушения установлены у всех 132 (100%) субъектов хозяйствования Брестской области.

При проведении мониторингов установлено, что из 560 ед. средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не прошедшими в установленном порядке поверку применялись 264 ед. (47%) средств измерений.
 
 
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О результатах, проведенных Брестской областной инспекцией Госстандарта мониторингов соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении...
 
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