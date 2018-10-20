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Ну и ну! Мониторинг Госстандарта показал, что почти половина весов в магазинах Брестской области не прошла поверку
О результатах, проведенных Брестской областной инспекцией Госстандарта мониторингов соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли, рассказал корреспонденту
По его словам, за 9 месяцев 2018 года проведено 132 мониторинга соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли. Нарушения установлены у всех 132 (100%) субъектов хозяйствования Брестской области.
При проведении мониторингов установлено, что из 560 ед. средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не прошедшими в установленном порядке поверку применялись 264 ед. (47%) средств измерений.
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Ну и ну! Мониторинг Госстандарта показал, что почти половина весов в магазинах Брестской области не прошла поверку
О результатах, проведенных Брестской областной инспекцией Госстандарта мониторингов соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении...
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