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Эксперт расскажет брестчанам, как им удалось построить 250 км велодорожек в городе

21.10.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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24 октября в 18.30 в Пространстве «Экокластер» (ул. Пионерская 52, 2 этаж, конференц-зал) пройдет встреча с соучредителем и президентом Фонда «Феномен» (г. Лодзь, Польша) Хубертом Баранским. Встреча проходит в рамках программы учреждения «За вело Брест», которая называется «Велосипеды для Бреста» 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59925.php

Эксперт расскажет брестчанам, как им удалось построить 250 км велодорожек в городе

Хуберт расскажет о том, как зарождалась организация, как организовывалась самая большая критическая масса Польши и почему от нее отказались. Эксперт поделится опытом работы с городскими властями, СМИ и бизнесом, расскажет о создании стандартов для строительства велосипедных дорожек, работе должностного лица ответственного за велосипедную политику (oficer rowerowy) и видеоблогинге.

Сегодня г. Лодзь по праву считается одним из самых велосипедных городов Польши. В городе успешно функционирует городская сеть проката велосипедов. К 2020 г. общая протяженность велодорожек в Лодзи составит 250 км. (2009 г. –56 км.). Львиная доля инфраструктуры «Велосипедной Лодзи» построена при участии граждан, за счет «гражданского бюджета».

Встреча состоится 24 октября в 18-30 в конференц-зале Научно-технического парка по адресу г. Брест, ул. Пионерская 52, 2 этаж.

Вопросы можно задать тут: +375292225822 (мтс/вайбер)

 
Теги: Брест
 
 
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24 октября в 18.30 в Пространстве «Экокластер» (ул. Пионерская 52, 2 этаж, конференц-зал) пройдет встреча с соучредителем и президентом Фонда «Феномен» (г. Лодзь, Польша)...
 
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