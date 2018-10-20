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В Ивацевичском районе на пожаре погибла пенсинерка

21.10.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 6-00 20.10.2018 до 6-00 21.10.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара. 1 человек погиб.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59924.php

В Ивацевичском районе на пожаре погибла пенсинерка

фото - иллюстрация

20.10.2018 г., 10-01. В д. Доманово Ивацевичского района в пер. Привокзальном произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем пенсионерке 1958 г.р. Звеном ГДЗС на полу в помещении кухни обнаружена без признаков жизни и вынесена на чистый воздух хозяйка дома. Огнём уничтожены кровать и постельные принадлежности, поврежден пол на площади 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.

20.10.2018 г., 02-54. В г. Береза на ул. Энтузиастов произошел пожар на третьем этаже панельного пятиэтажного многоквартирного жилого дома, на балконе квартиры, принадлежащей гр-ну 1988 г.р. Пожар ликвидирован хозяином квартиры до прибытия подразделений МЧС. Огнем уничтожено автомобильное кресло, повреждена балконная дверь. Причина пожара устанавливается.

 
 
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С 6-00 20.10.2018 до 6-00 21.10.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара. 1 человек погиб. фото - иллюстрация 20.10.2018 г., 10-01. В д. Доманово Ивацевичского...
 
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