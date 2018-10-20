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В Ивацевичском районе на пожаре погибла пенсинерка
21.10.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
С 6-00 20.10.2018 до 6-00 21.10.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара. 1 человек погиб.
фото - иллюстрация
20.10.2018 г., 10-01. В д. Доманово Ивацевичского района в пер. Привокзальном произошел
20.10.2018 г., 02-54. В г. Береза на ул. Энтузиастов произошел пожар на третьем этаже панельного пятиэтажного многоквартирного жилого дома, на балконе квартиры, принадлежащей гр-ну 1988 г.р. Пожар ликвидирован хозяином квартиры до прибытия подразделений
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С 6-00 20.10.2018 до 6-00 21.10.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара. 1 человек погиб. фото - иллюстрация 20.10.2018 г., 10-01. В д. Доманово Ивацевичского...
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