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Номеру дома — быть!

21.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Название улицы, номера — домов, подъездов, квартир в них — должны быть обозначены в упорядоченном адресном хозяйстве. Именно сейчас, в преддверии переписи населения Республики Беларусь, намеченной на октябрь 2019 г., значительно активизирована эта работа. На территориях сельских советов ее координируют сельисполкомы, в райцентре — временная районная комиссия по содействию переписи, отдел ЖКХ райисполкома.

Номеру дома — быть!

Подробнее читайте в №80  от  19.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Название улицы, номера — домов, подъездов, квартир в них — должны быть обозначены в упорядоченном адресном хозяйстве. Именно сейчас, в преддверии переписи...
 
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