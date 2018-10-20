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Номеру дома — быть!
21.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Название улицы, номера — домов, подъездов, квартир в них — должны быть обозначены в упорядоченном адресном хозяйстве. Именно сейчас, в преддверии переписи населения Республики Беларусь, намеченной на октябрь 2019 г., значительно активизирована эта работа. На территориях сельских советов ее координируют сельисполкомы, в райцентре — временная районная комиссия по содействию переписи, отдел ЖКХ райисполкома.
Подробнее читайте в №80 от 19.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Название улицы, номера — домов, подъездов, квартир в них — должны быть обозначены в упорядоченном адресном хозяйстве. Именно сейчас, в преддверии переписи...
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