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Беларусь снова отнесли к беднейшим нациям мира. Как Мали и Судан, например
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Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодный отчет о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Традиционно на первых местах рейтинга расположились Швейцария, Австралия и США. Где Беларусь? По мнению банкиров в группе бедных стран, где доход одного взрослого человека ниже пяти тысяч долларов,
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Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодный отчет о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Традиционно на первых местах рейтинга расположились Швейцария,...
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