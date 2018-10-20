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Беларусь снова отнесли к беднейшим нациям мира. Как Мали и Судан, например

21.10.2018 12:38 — Разное | KYKY  
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Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодный отчет о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Традиционно на первых местах рейтинга расположились Швейцария, Австралия и США. Где Беларусь? По мнению банкиров в группе бедных стран, где доход одного взрослого человека ниже пяти тысяч долларов, пишет TUT.by. 

Вместе с Беларусью в беднейшие страны мира вошли: Украина, Мали, Нигер, Чад, Судан, Египет, Эфиопия, Нигерия. К слову, Беларусь и Украина поделили 123-ю строчку рейтинга из 140 стран: в обеих странах доход одного взрослого человека составляет примерно 1563 доллара. 



К числу богатейших стран отнесли те, где состояние на душу населения превышает 100 тысяч долларов. Самой богатой страной мира снова оказалась Швейцария, здесь на одного взрослого жителя приходится чуть больше 530 тысяч долларов. Вторую строчку заняла Австралия и 411 тысяч долларов, третью — США и 404 тысячи долларов. Следом расположились Бельгия, Норвегия и Новая Зеландия.

Составители рейтинга учитывают как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

 
 
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Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодный отчет о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Традиционно на первых местах рейтинга расположились Швейцария,...
 
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