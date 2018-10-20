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Встреча с Президентом в Гродно и I Форум регионов Беларуси и Украины. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Встреча с Президентом. О чем спрашивали у Александра Лукашенко студенты Гродненских вузов? Что привезут на Форум регионов Беларуси и Украины соседи? И урожай клюквы. На Полесье идет заготовка полезной ягоды. Об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя».
Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите 21 октября в 19.30 в итоговой программе «Неделя».
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Новости Беларуси. Встреча с Президентом. О чем спрашивали у Александра Лукашенко студенты Гродненских вузов? Что привезут на Форум регионов Беларуси и Украины...
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