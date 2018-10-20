ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встреча с Президентом в Гродно и I Форум регионов Беларуси и Украины. Анонс программы «Неделя»

21.10.2018 14:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Встреча с Президентом. О чем спрашивали у Александра Лукашенко студенты Гродненских вузов? Что привезут на Форум регионов Беларуси и Украины соседи? И урожай клюквы. На Полесье идет заготовка полезной ягоды. Об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя».

Встреча с Президентом в Гродно и I Форум регионов Беларуси и Украины. Анонс программы «Неделя»

Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите 21 октября в 19.30 в итоговой программе «Неделя».

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Встреча с Президентом. О чем спрашивали у Александра Лукашенко студенты Гродненских вузов? Что привезут на Форум регионов Беларуси и Украины...
 
Новости дня
Новости разные
 
По-богатому! Сопровождавшим Путина в Узбекистан журналистам дали по машине с охранником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика