Встреча с Президентом в Гродно и I Форум регионов Беларуси и Украины. Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Встреча с Президентом. О чем спрашивали у Александра Лукашенко студенты Гродненских вузов? Что привезут на Форум регионов Беларуси и Украины соседи? И урожай клюквы. На Полесье идет заготовка полезной ягоды. Об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя».





Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите 21 октября в 19.30 в итоговой программе «Неделя».