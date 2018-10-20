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7 минут. Канадские кардиологи узнали, как сердечники могут продлить себе жизнь

21.10.2018 13:40 — Разное | СТВ  
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Новости Канады. На конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто, который проходит с 20 по 23 октября, учёные рассказали, как людям с сердечными заболеваниями продлить себе жизнь.  

Как сообщает EurekAlert!, тем, кто перенёс инфаркты или инсульты, достаточно разминаться каждые двадцать минут, чтобы дольше прожить.  

Учёные пояснили, что большую часть бодрствования сердечники проводят лёжа или сидя. Они напомнили, что в предыдущих исследованиях рассказывали о пагубности сидячего образа жизни.  

Названы продукты, которые помогут снизить риск инсульта и инфаркта  

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность – основная причина смерти людей. Каждый год от них умирают около 17 миллионов человек. А малоподвижность является одной из причин развития этих болезней.  

Глядя на эту статистику, исследователи задумались над тем, какой минимальной активности должен придерживаться человек, чтобы не ухудшалось здоровье.  

Учёные собрали группу из 132 добровольцев, которые страдают коронарной недостаточностью. Их средний возраст – 66 лет, 77% из них – мужчины. Затем учёные принялись наблюдать, сколько времени испытуемые проводят в движении.  

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Добровольцам раздали часы, которые люди носили пять дней по 22 часа в сутки. Устройства собирали данные и передавали их исследователям. Выяснилось, что те, кто страдает сердечными заболеваниями, двигаются меньше тех, у кого таких проблем нет.  

Проанализировав результат, учёные пришли к выводу, что минимальная требуемая активность – семиминутная разминка каждые 20 минут. Это позволяет сжигать до 770 килокалорий в день и уменьшает риск рецидивов для людей, которые перенесли инфаркт/инсульт. Также небольшая активность служит профилактикой закупоривания сосудов и накопления вредных жиров в организме.  

В конце учёные добавили, что двигаться полезно всем людям, а не только тем, у кого есть болезни сердца.  

 
 
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Новости Канады. На конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто, который проходит с 20 по 23 октября, учёные рассказали, как людям с сердечными...
 
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