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Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек

21.10.2018 14:49 — Разное | Партизан  
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Проведение рейдовой отработки территории торгового дома «Ждановичи» было инициировано сотрудниками Центрального РУВД города Минска совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома.



Цель проводимого мероприятия - выявления лиц, нарушающих общественный порядок, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.

Об этом информирует пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.
 
Как стало известно, в результате проведенного мероприятия сотрудниками милиции было выявлено и задержано 90 человек.

В отношении задержанных составлено 42 административных протокола. Сообщается, что большинство административных нарушений связано с распитием алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также потреблением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками ОГиМ было проверено 28 иностранных граждан, 5 из которых привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Проведение рейдовой отработки территории торгового дома «Ждановичи» было инициировано сотрудниками Центрального РУВД города Минска совместно с ОМОН ГУВД...
 
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