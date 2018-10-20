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Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Проведение рейдовой отработки территории торгового дома «Ждановичи» было инициировано сотрудниками Центрального РУВД города Минска совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома.
Цель проводимого мероприятия - выявления лиц, нарушающих общественный порядок, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.
Об этом информирует пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.
Как стало известно, в результате проведенного мероприятия сотрудниками милиции было выявлено и задержано 90 человек.
В отношении задержанных составлено 42 административных протокола. Сообщается, что большинство административных нарушений связано с распитием алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также потреблением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудниками ОГиМ было проверено 28 иностранных граждан, 5 из которых привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Беларуси.
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Проведение рейдовой отработки территории торгового дома «Ждановичи» было инициировано сотрудниками Центрального РУВД города Минска совместно с ОМОН ГУВД...
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