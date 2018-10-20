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Когда мэра выбирают: история и реальность нашего земляка Вадима Тышкевича
Болеем за наших, хотя и заочно. Мэр польского города Нова-Суль, уроженец Ганцевичей идет на выборы, на пятый срок. Голосование — сегодня.
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«Сегодня я уделил время спорту: утром ездил на велосипеде, надо использовать последние теплые и восхитительные желто-багровые дни. Затем был спортзал. Вечером в кино. А после кинотеатра в паб с холодным, хорошим пивом (один). А в день выборов я пойду за грибами, но после 12, по очевидным причинам», — рассказал Вадим Тышкевич.
Ну с силой духа и чувством юмора у него точно все нормально. Пожелаем ему удачи!
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Болеем за наших, хотя и заочно. Мэр польского города Нова-Суль, уроженец Ганцевичей идет на выборы, на пятый срок. Голосование — сегодня.
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