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Когда мэра выбирают: история и реальность нашего земляка Вадима Тышкевича

21.10.2018 14:42 — Разное | Партизан  
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Болеем за наших, хотя и заочно. Мэр польского города Нова-Суль, уроженец Ганцевичей идет на выборы, на пятый срок. Голосование — сегодня.



Сайт «Першы регион» связался с паном Вадимом и спросили, как он проводит день накануне выборов, нервничает ли, чем занимается?

«Сегодня я уделил время спорту: утром ездил на велосипеде, надо использовать последние теплые и восхитительные желто-багровые дни. Затем был спортзал. Вечером в кино. А после кинотеатра в паб с холодным, хорошим пивом (один). А в день выборов я пойду за грибами, но после 12, по очевидным причинам», — рассказал Вадим Тышкевич. 

Ну с силой духа и чувством юмора у него точно все нормально. Пожелаем ему удачи!

 
 
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Болеем за наших, хотя и заочно. Мэр польского города Нова-Суль, уроженец Ганцевичей идет на выборы, на пятый срок. Голосование — сегодня.
 
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