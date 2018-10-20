Когда мэра выбирают: история и реальность нашего земляка Вадима Тышкевича









«Першы регион» связался с паном Вадимом и спросили, как он проводит день накануне выборов, нервничает ли, чем занимается? Сайтсвязался с паном Вадимом и спросили, как он проводит день накануне выборов, нервничает ли, чем занимается?





«Сегодня я уделил время спорту: утром ездил на велосипеде, надо использовать последние теплые и восхитительные желто-багровые дни. Затем был спортзал. Вечером в кино. А после кинотеатра в паб с холодным, хорошим пивом (один). А в день выборов я пойду за грибами, но после 12, по очевидным причинам», — рассказал Вадим Тышкевич.





Ну с силой духа и чувством юмора у него точно все нормально. Пожелаем ему удачи!