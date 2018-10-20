Белорусский форвард подпишет новый контракт с «Ладой»

Отметим, что контракт будет двусторонним. Таким образом, в составе «Лады» будет шесть хоккеистов старше 29 лет, а на матч разрешено заявлять лишь пять из них.





Примечательно, что Андрющенко чуть более недели назад расторг контракт именно с «Ладой» по обоюдному согласию сторон.





В текущем сезоне ВХЛ 29-летний хоккеист набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах.





Напомним, что в минувшем регулярном сезоне Андрющенко за красноярский «Сокол» забил 25 шайб и стал лучшим снайпером в ВХЛ. Также в его активе было 44 очка.