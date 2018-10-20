ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По-богатому! Сопровождавшим Путина в Узбекистан журналистам дали по машине с охранником

21.10.2018 14:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Шавкат Мирзиёев переплюнул в гостеприимстве Александра Лукашенко.



Гостеприимство у узбеков в крови. Когда они играют свадьбу, варят огромный котёл на сто кило плова, чтобы угостить всех соседей и первых встречных. Московских журналистов, приехавших осветить визит Путина, приняли небанально – каждому выделили индивидуального сопровождающего с машиной, чтобы он выполнял любые прихоти: показывал город, возил на рынок..., пишет "Московский комсомолец".

Такое внимание объяснили повышенными мерами безопасности и готовностью отвечать за каждого представителя СМИ индивидуально. В результате каждые пять минут «бодигард» отчитывался перед руководством о том, где находится журналист, какие у него планы и что с ним все в порядке. 

Сам глава государства просто засмущал Путина своими похвалами. 

На совместном заявлении для прессы двух лидеров по итогам их переговоров в Ташкенте лидер Узбекистана в начале выступления обратился с приветствием к своему главному гостю и представителям российской делегации. "Нас в Узбекистане радуют огромные достижения Российской Федерации, которые стали возможными, прежде всего, благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике выдающегося государственного деятеля мирового масштаба Владимира Владимировича Путина", - сказал Мирзиёев.

Путин даже засмущался от такого славословия. "Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю", - заметил российский лидер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шавкат Мирзиёев переплюнул в гостеприимстве Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нигерии произошли массовые столкновения мусульман с христианами, погибли 55 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика