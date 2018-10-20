По-богатому! Сопровождавшим Путина в Узбекистан журналистам дали по машине с охранником









Гостеприимство у узбеков в крови. Когда они играют свадьбу, варят огромный котёл на сто кило плова, чтобы угостить всех соседей и первых встречных. Московских журналистов, приехавших осветить визит Путина, приняли небанально – каждому выделили индивидуального сопровождающего с машиной, чтобы он выполнял любые прихоти: показывал город, возил на рынок..., пишет "Московский комсомолец".





Такое внимание объяснили повышенными мерами безопасности и готовностью отвечать за каждого представителя СМИ индивидуально. В результате каждые пять минут «бодигард» отчитывался перед руководством о том, где находится журналист, какие у него планы и что с ним все в порядке.





Сам глава государства просто засмущал Путина своими похвалами.





На совместном заявлении для прессы двух лидеров по итогам их переговоров в Ташкенте лидер Узбекистана в начале выступления обратился с приветствием к своему главному гостю и представителям российской делегации. "Нас в Узбекистане радуют огромные достижения Российской Федерации, которые стали возможными, прежде всего, благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике выдающегося государственного деятеля мирового масштаба Владимира Владимировича Путина", - сказал Мирзиёев.





Путин даже засмущался от такого славословия. "Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю", - заметил российский лидер.