В Нигерии произошли массовые столкновения мусульман с христианами, погибли 55 человек

Беспорядки произошли в городе Касуван Магани на юге штата Кадуна. По предварительной информации, поводом стал конфликт среди грузчиков. По данным полиции, по подозрению в беспорядках арестованы 22 человека. ​В городе введен комендантский час.





Как сообщает местное издание Pulse, беспорядки начались 18 октября. В результате столкновений пострадал ряд жилых и торговых зданий.





Предыдущий всплеск насилия в Касуван Магани произошел в феврале. Тогда жертвами беспорядков стали 10 человек. Более 60 человек предстали перед судом по подозрению в участии в столкновениях.