Чистые покупатели: почему предприятия способствуют перекачке валюты в банки

Белорусские субъекты хозяйствования за август 2018 года на чистой основе купили инвалюты на $71,6 млн, с начала года — на $304,9 млн, сообщили в Нацбанке.





Основные цели покупки валюты бизнесом в августе:





погашение кредитов в иностранной валюте (26,9% купленной валюты);

приобретение сырья и материалов (17%);

оплата оборудования и комплектующих (12,2%);

приобретение продуктов питания и сельхозпродукции (7,1%);

оплата за топливно-энергетические ресурсы (2,7%).



