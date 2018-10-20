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Чистые покупатели: почему предприятия способствуют перекачке валюты в банки

21.10.2018 13:43 — Разное | Партизан  
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Четверть всей валюты, которую на внутреннем рынке закупают субъекты хозяйствования, идет на погашение кредитов.

Белорусские субъекты хозяйствования за август 2018 года на чистой основе купили инвалюты на $71,6 млн, с начала года — на $304,9 млн, сообщили в Нацбанке.

Основные цели покупки валюты бизнесом в августе: 

погашение кредитов в иностранной валюте (26,9% купленной валюты); 
приобретение сырья и материалов (17%); 
оплата оборудования и комплектующих (12,2%); 
приобретение продуктов питания и сельхозпродукции (7,1%); 
оплата за топливно-энергетические ресурсы (2,7%).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Четверть всей валюты, которую на внутреннем рынке закупают субъекты хозяйствования, идет на погашение кредитов.
 
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