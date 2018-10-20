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Чистые покупатели: почему предприятия способствуют перекачке валюты в банки
Четверть всей валюты, которую на внутреннем рынке закупают субъекты хозяйствования, идет на погашение кредитов.
Белорусские субъекты хозяйствования за август 2018 года на чистой основе купили инвалюты на $71,6 млн, с начала года — на $304,9 млн, сообщили в Нацбанке.
Основные цели покупки валюты бизнесом в августе:
погашение кредитов в иностранной валюте (26,9% купленной валюты);
приобретение сырья и материалов (17%);
оплата оборудования и комплектующих (12,2%);
приобретение продуктов питания и сельхозпродукции (7,1%);
оплата за топливно-энергетические ресурсы (2,7%).
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Четверть всей валюты, которую на внутреннем рынке закупают субъекты хозяйствования, идет на погашение кредитов.
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