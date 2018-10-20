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Шнуров тайно женился в Петербурге
Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров тайно женился в четвёртый раз в одном из петербургских загсов. Избранницей музыканта стала 27-летняя светская львица из Екатеринбурга, поэтесса Ольга Абрамова. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в окружении певца.
Фото: телеграм-канал Super
По словам собеседника портала, 45-летний рокер расписался со своей пассией во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Церемония проходила в режиме строжайшей секретности и заняла меньше пяти минут. Жених и невеста подъехали к загсу в обеденный перерыв, вошли в здание через чёрный ход, после чего быстро расписались.
Отметим, что это уже четвёртый брак Сергея Шнурова. С предыдущей пассией Матильдой Шнуровой певец развёлся 15 августа после восьми лет отношений. А уже 11 октября музыканта сняли на видео в одном из петербургских загсов с новой возлюбленной за заполнением каких-то документов.
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Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров тайно женился в четвёртый раз в одном из петербургских загсов. Избранницей музыканта стала 27-летняя светская львица из...
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