Шнуров тайно женился в Петербурге

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По словам собеседника портала, 45-летний рокер расписался со своей пассией во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Церемония проходила в режиме строжайшей секретности и заняла меньше пяти минут. Жених и невеста подъехали к загсу в обеденный перерыв, вошли в здание через чёрный ход, после чего быстро расписались.









Отметим, что это уже четвёртый брак Сергея Шнурова. С предыдущей пассией Матильдой Шнуровой певец развёлся 15 августа после восьми лет отношений. А уже 11 октября музыканта сняли на видео в одном из петербургских загсов с новой возлюбленной за заполнением каких-то документов.



