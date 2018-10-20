Судебные исполнители наложили ограничения на имущество главы Партии БНФ Григория Костусева

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19 октября Костусев получил по почте пакет документов, связанных с административными штрафами, которыми он был наказан во время протестов в Куропатах. В том числе Костусеву прислали повестку и постановление о наложении ограничений на имущество в виде запрета осуществления регистрационных действий в отношении принадлежащих ему автомобиля и гаража.





«Я был удивлен, получив из суда Шкловского района уведомление о возбуждении исполнительной производства по штрафам за куропатскую стражу, — цитирует политика пресс-служба партии. — Дело в том, что все штрафы по административным взысканиям у меня оплачены. Несмотря на это, судебные исполнители вынесли в мой адрес постановление о наложении ареста на автомобиль и гараж. Мне пришлось в день тридцатилетия БНФ заниматься коммуникацией между судами в Минске, которые выносили постановления о штрафах, и судебными исполнителями в Шклове, которые наложили ограничения на мое имущество».





Костусев рассматривает эти действия судебной власти «как мелкую месть за поданную в Комитет ООН по правам человека жалобу на использование административного преследования как средства ограничения свободы собраний в Беларуси».





Как подчеркнул председатель Партии БНФ, оплата штрафа была совершена им после прохождения процедуры судебного обжалования административного взыскания в Минском городском суде. Обжалование в суде второй инстанции является необходимым этапом для обращения в международные инстанции.





Напомним, 4 июля суд Партизанского района Минска оштрафовал Костусева на 30 базовых величин (735 рублей) за участие в акции по защите Куропат возле входа в ресторан «Поедем поедим».



