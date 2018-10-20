Как сообщали правозащитники ранее, повестки на 12 часов дня 21 октября, первыми получили журналисты независимых СМИ - Милана Харитонова, Александр Левчук и Евгений Скребец.





Правозащитник Владимир Величкин сообщает о том, что повестки вручили также общественным активистам Валерию Фоминскому и Алесю Аблаку. Их также вызывают в милицию в воскресенье.





В пятницу стало известно о задержании общественного активиста Андрея Шаренды. Он помещен в ИВС до суда за участие в мирном собрании граждан 14 октября. А член инициативной группы против завода АКБ Демъяна Лепесевича забрали из дома поздно вечером и отвезли в Ленинский РОВД. Он останется под стражей до суда в понедельник.





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"Лепесевича задержали 19 октября около 22:00 во дворе дома, где он живет. Сначала доставили в Ленинский РОВД. Потом до суда поместили в изолятор временного содержания."





В субботу утром стало известно, что накануне в 11-00 вечера милиция искала активиста Константина Астапука.





"Количество задержанных может увеличиться, так как накануне милиция предприняла ряд" профилактических "мероприятий по укрощению протестов брестчан против строительства завода свинцовых аккумуляторных батарей, которые тянутся более 9 месяцев подряд, - комментирует правозащитник Владимир Величкин. - Формы и методы сотрудников Ленинского РОВД против брестчан небогаты - обгадить, посадить; задержать, провести "профилактическую" беседу. В преследование гражданских активистов вовлечены прокуратура и суд. 40 тысяч подписей, собранных против завода их не волнуют, они защищают интересы нескольких лиц, которым грозит уголовная ответственность, если будет возбуждено дело в отношении законности строительства этого предприятия в густонаселенном месте, и свалок с опасными отходами аккумуляторного производства на Брестчине".