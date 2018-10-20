На автосоревнованиях под Витебском гонщик сбил судей

21 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На автосоревнованиях под Витебском гонщик на автомобиле багги сбил судей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

21 октября во время проведения республиканского соревнования на Кубок Республики Беларусь по автомобильному кроссу на трассе в Тулово под Витебском автомобиль багги наехал на судей соревнования. Происшествие случилось на закруглении трассы. "По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил заезд автомобиля на возвышение, где они находились", - уточнила Ольга Шкуратова.

По ее словам, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Двое пострадавших судей с переломами различной степени тяжести доставлены в больницы города. Никто из зрителей не пострадал.

Спортивное мероприятие проводилось в соответствии с распоряжением облисполкома о проведении соревнований по автомобильному кроссу. Организатором является Витебская областная структура ДОСААФ. В ходе проверки будут назначены необходимые экспертизы, а также дана правовая оценка событиям.-0-