ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На автосоревнованиях под Витебском гонщик сбил судей

21.10.2018 15:20 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

21 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На автосоревнованиях под Витебском гонщик на автомобиле багги сбил судей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

21 октября во время проведения республиканского соревнования на Кубок Республики Беларусь по автомобильному кроссу на трассе в Тулово под Витебском автомобиль багги наехал на судей соревнования. Происшествие случилось на закруглении трассы. "По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил заезд автомобиля на возвышение, где они находились", - уточнила Ольга Шкуратова.

По ее словам, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Двое пострадавших судей с переломами различной степени тяжести доставлены в больницы города. Никто из зрителей не пострадал.

Спортивное мероприятие проводилось в соответствии с распоряжением облисполкома о проведении соревнований по автомобильному кроссу. Организатором является Витебская областная структура ДОСААФ. В ходе проверки будут назначены необходимые экспертизы, а также дана правовая оценка событиям.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На автосоревнованиях под Витебском гонщик на автомобиле багги сбил судей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика