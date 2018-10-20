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Беларуский чемпион по боксу ушел из спорта. Теперь он работает в ЦУМе
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В 1998 году в Минске прошло знаковое для мирового спорта событие – чемпионат Европы по боксу. Тогда серебро (и модную на то время «Жигули) в первом тяжелом весе взял беларус Сергей Дычков. После минского чемпионата Сергей стал одним из известнейших беларуских спортсменов. Он хотел отправиться на Олимпиаду. Поехал на предолимпийские турниры в Сидней, но проиграл последний отборочный бой. После этого карьера спортсмена пошла на спад.
Если бы удалось начать жизнь сначала, думаю, вновь надел бы перчатки. Правда, многое уже делал бы иначе».
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В 1998 году в Минске прошло знаковое для мирового спорта событие – чемпионат Европы по боксу. Тогда серебро (и модную на то время «Жигули) в первом тяжелом весе взял...
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