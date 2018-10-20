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Беларуский чемпион по боксу ушел из спорта. Теперь он работает в ЦУМе

21.10.2018 14:38 — Разное | KYKY  
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В 1998 году в Минске прошло знаковое для мирового спорта событие – чемпионат Европы по боксу. Тогда серебро (и модную на то время «Жигули) в первом тяжелом весе взял беларус Сергей Дычков. После минского чемпионата Сергей стал одним из известнейших беларуских спортсменов. Он хотел отправиться на Олимпиаду. Поехал на предолимпийские турниры в Сидней, но проиграл последний отборочный бой. После этого карьера спортсмена пошла на спад. 

Дычкову предлагали тренировать, но он отказался: «Я столько всего насмотрелся и пережил на ринге, что просто не представляю, как смог бы отправлять своих учеников в эту мясорубку»,  – так объяснял спортсмен вое решение. 



Сейчас, как пишет «СБ», Сергей работает в ЦУМе грузчиком: «Мне пришлось всего добиваться самому. Я боксировал, считай, бесплатно. За еду и жилье, надеясь на то, что смогу кулаками проложить себе путь наверх (…).Чтобы получать более–менее приличные деньги, работая тренером, нужно вырастить учеников. Это процесс небыстрый.

Грузчиком работать тоже непросто – машины одна за другой идут. Правда, бокс – это всегда больше, чем работа. Это жизнь, и я, несмотря на то что за последние годы мысли разные бывали, все же не жалею, что однажды выбрал этот спорт.

Если бы удалось начать жизнь сначала, думаю, вновь надел бы перчатки. Правда, многое уже делал бы иначе». 

 
Теги: Минск
 
 
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В 1998 году в Минске прошло знаковое для мирового спорта событие – чемпионат Европы по боксу. Тогда серебро (и модную на то время «Жигули) в первом тяжелом весе взял...
 
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