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Солнце – все. Прогноз погоды на завтра
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Осень в этом году радовала солнцем, приятными +20 градусов и отсутствием дождей. Но уже завтра, 21 октября, все это закончится – в страну придут ночные морозы. Как
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Осень в этом году радовала солнцем, приятными +20 градусов и отсутствием дождей. Но уже завтра, 21 октября, все это закончится – в страну придут ночные морозы. Как...
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