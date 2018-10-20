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Солнце – все. Прогноз погоды на завтра

21.10.2018 14:10 — Разное | KYKY  
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Осень в этом году радовала солнцем, приятными +20 градусов и отсутствием дождей. Но уже завтра, 21 октября, все это закончится – в страну придут ночные морозы. Как пишет БелТА, в ночь на понедельник страну ждут до минут трех градусов и слабый туман. Дожди начнутся во второй половине дня, а сильный ветер – уже во вторник. Погода днем ожидается от 7 до 14 градусов тепла. 

В Минске неделя начнется без солнца и с холодными +11 градусов. И, возможно, с мокрым снегом. 


В общем, надевайте вязаные (и не только) шапки и готовьте к выходу зонты. 

 
Теги: Минск
 
 
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Осень в этом году радовала солнцем, приятными +20 градусов и отсутствием дождей. Но уже завтра, 21 октября, все это закончится – в страну придут ночные морозы. Как...
 
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