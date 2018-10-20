Солнце – все. Прогноз погоды на завтра

Осень в этом году радовала солнцем, приятными +20 градусов и отсутствием дождей. Но уже завтра, 21 октября, все это закончится – в страну придут ночные морозы. Как пишет БелТА, в ночь на понедельник страну ждут до минут трех градусов и слабый туман. Дожди начнутся во второй половине дня, а сильный ветер – уже во вторник. Погода днем ожидается от 7 до 14 градусов тепла.



В Минске неделя начнется без солнца и с холодными +11 градусов. И, возможно, с мокрым снегом.

Вероятности мокрого снега 24-25 окт. весьма высока. прогнозы GFS и UKMET по Минску. pic.twitter.com/OE39p5vPPQ — Блізкі космас. (@nadvorie) 21 октября 2018 г.



В общем, надевайте вязаные (и не только) шапки и готовьте к выходу зонты.