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Максим Мирный проиграл в финале парного разряда на Кубке Кремля

21.10.2018 15:44 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, не сумели защитить титул.


Фото: St. Petersburg Open-2018

21 октября в финальном матче Максим Мирный и Филипп Освальд, посеянные на Кубке Кремля под 3-м номером, проиграли в двух сетах дуэту Остин Крайчек / Раджив Рам из США — 6:7 (4:7), 4:6. Поединок продолжался 1 час 17 минут. Американцы имели на московском турнире 2-й номер посева.

17 октября в 1/8 финала Максим Мирный и Филипп Освальд стартовали на турнире с победы над французами Бенуа Пером и Хьюго Нисом — 6:3, 6:2.

18 октября в четвертьфинальном матче Максим Мирный и Филипп Освальд взяли верх над австрийцем Юргеном Мельцером и Николой Мектичем из Хорватии — 4:6, 7:5, 13:11.

В полуфинале белорус и австриец должны были сразиться против дуэта Ник Кирьос (Австралия) / Малик Джазири (Тунис), однако Кирьос снялся с соревнований из-за травмы локтя, поэтому Мирный и Освальд сразу шагнули в финал.

Максим Мирный является рекордсменом мужского парного турнира Кубка Кремля по числу побед. В 2001—2005 годах белорус четырежды побеждал на московских кортах, причем каждый раз играя в паре с новым партнером (австралиец Сэндол Столл, швейцарец Роджер Федерер, индиец Махеш Бхупати, россиянин Михаил Южный). В 2017 году вместе с австрийцем Филипом Освальдом он взял в Москве пятый титул.

 
 
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Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, не сумели защитить титул.
 
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