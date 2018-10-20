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Милиция провела рейд на "Ждановичах", задержано почти 100 человек

21.10.2018 14:55 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники Центрального РУВД Минска совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома провели рейдовую отработку территории торгового дома "Ждановичи", выявлялись лица, нарушающие общественный порядок, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, сообщает ГУВД.

Как отметили в ведомстве, по результатам проделанной работы сотрудниками милиции было выявлено и задержано 90 человек, в отношении которых составлено 42 административных протокола из которых: 31 - за распитие алкогольных напитков, потребление наркотических средств; 9 - за неповиновение милиции; 2 - за мелкое хулиганство.

Кроме того, ГАИ за совершение различного рода административных правонарушений к административной ответственности привлекло  71 участника дорожного движения.

"В ходе осуществления проверки на предмет легальности пребывания на территории Республики Беларусь сотрудниками ОГиМ было проверено 28 иностранных граждан. По результатам проделанной работы 5 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь", - добавили в ГУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники Центрального РУВД Минска совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома провели рейдовую отработку территории торгового дома "Ждановичи", выявлялись лица,...
 
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