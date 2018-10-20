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Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык
Новости Беларуси. Священное писание на родном языке. Впервые в нашей стране на белорусский язык перевели Новый Завет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кропотливая работа заняла 25 лет, в неделю перерождалось буквально по несколько строк. Переводом этой части Библии занялись практически сразу после распада Советского Союза. Была создана специальная комиссия, которая дискутировала и выбирала стратегию, ведь это не адаптивный художественный перевод, а фактически разработка национальной церковной терминологии на белорусском языке.
Работа уже получила высокие оценки в международном христианском сообществе.
Протоиерей Сергей Гордун, профессор Минской духовной академии и семинарии:
Евангелие издали в 2017 году. Теперь комиссия продолжает работать над Псалтырем. На белорусский язык перевели уже 9 псалмов. В основной команде всего 5 человек – это священнослужители и филологи-ученые.
Иван Чарота, профессор БГУ:
С появлением богослужебной литературы на белорусском в храмах стали проводить и литургии на мове.
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Новости Беларуси. Священное писание на родном языке. Впервые в нашей стране на белорусский язык перевели Новый Завет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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