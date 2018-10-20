Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык

Новости Беларуси. Священное писание на родном языке. Впервые в нашей стране на белорусский язык перевели Новый Завет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Кропотливая работа заняла 25 лет, в неделю перерождалось буквально по несколько строк. Переводом этой части Библии занялись практически сразу после распада Советского Союза. Была создана специальная комиссия, которая дискутировала и выбирала стратегию, ведь это не адаптивный художественный перевод, а фактически разработка национальной церковной терминологии на белорусском языке.

Работа уже получила высокие оценки в международном христианском сообществе.





Протоиерей Сергей Гордун, профессор Минской духовной академии и семинарии:

Мы гэтым займаліся: распрацоўваць багаслоўскую царкоўную тэрміналогію. У гэтым асноўная складанасць, ёсць складанасці чыста аб'ектыўныя. Мы ўсё ж такі перакладалі з арыгіналу, не з тэксту ХІХ ці якога стагоддзя, мы перакладалі з тэксту І стагоддзя, напісанага на старажытнагрэчаскай мове.





Евангелие издали в 2017 году. Теперь комиссия продолжает работать над Псалтырем. На белорусский язык перевели уже 9 псалмов. В основной команде всего 5 человек – это священнослужители и филологи-ученые.





Иван Чарота, профессор БГУ:

Над кожным словам думаючы, абмяркоўваючы яго, мы прыходзім да канчатковага варыянта, які задавальняе больш-меньш. Гэтыя тэксты, якія мы робім, якія рыхтуем, яны апрабоўваюцца непасрэдна ў Петрапаўлаўскім саборы. Там ужо дзесяцігоддзі літургія служыцца па-беларуску ў пэўныя дні.





С появлением богослужебной литературы на белорусском в храмах стали проводить и литургии на мове.