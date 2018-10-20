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Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык

21.10.2018 15:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Священное писание на родном языке. Впервые в нашей стране на белорусский язык перевели Новый Завет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык

Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык

Кропотливая работа заняла 25 лет, в неделю перерождалось буквально по несколько строк. Переводом этой части Библии занялись практически сразу после распада Советского Союза. Была создана специальная комиссия, которая дискутировала и выбирала стратегию, ведь это не адаптивный художественный перевод, а фактически разработка национальной церковной терминологии на белорусском языке.

Работа уже получила высокие оценки в международном христианском сообществе.

Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык

Протоиерей Сергей Гордун, профессор Минской духовной академии и семинарии:
Мы гэтым займаліся: распрацоўваць багаслоўскую царкоўную тэрміналогію. У гэтым асноўная складанасць, ёсць складанасці чыста аб'ектыўныя. Мы ўсё ж такі перакладалі з арыгіналу, не з тэксту ХІХ ці якога стагоддзя, мы перакладалі з тэксту І стагоддзя, напісанага на старажытнагрэчаскай мове.

Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык

Евангелие издали в 2017 году. Теперь комиссия продолжает работать над Псалтырем. На белорусский язык перевели уже 9 псалмов. В основной команде всего 5 человек – это священнослужители и филологи-ученые.

Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык

Иван Чарота, профессор БГУ:
Над кожным словам думаючы, абмяркоўваючы яго, мы прыходзім да канчатковага варыянта, які задавальняе больш-меньш. Гэтыя тэксты, якія мы робім, якія рыхтуем, яны апрабоўваюцца непасрэдна ў Петрапаўлаўскім саборы. Там ужо дзесяцігоддзі літургія служыцца па-беларуску ў пэўныя дні.

Работа велась 25 лет. Новый Завет перевели на белорусский язык

С появлением богослужебной литературы на белорусском в храмах стали проводить и литургии на мове.

 
 
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Новости Беларуси. Священное писание на родном языке. Впервые в нашей стране на белорусский язык перевели Новый Завет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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