Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit

Новости Великобритании. Многотысячная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза проходит в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы города вышли около полумиллиона митингующих.





Британцы требуют провести второй референдум по Brexit. Демонстранты прошли через Гайд-парк и в итоге оказались у здания парламента Великобритании.





Организаторы акции назвали ее самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit.



