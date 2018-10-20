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Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit

21.10.2018 15:06 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Многотысячная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза проходит в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы города вышли около полумиллиона митингующих.

Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit

Британцы требуют провести второй референдум по Brexit. Демонстранты прошли через Гайд-парк и в итоге оказались у здания парламента Великобритании.

Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit

Организаторы акции назвали ее самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit.

Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit

 
 
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Новости Великобритании. Многотысячная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза проходит в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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