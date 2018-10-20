|
Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit
Новости Великобритании. Многотысячная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза проходит в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы города вышли около полумиллиона митингующих.
Британцы требуют провести второй референдум по Brexit. Демонстранты прошли через Гайд-парк и в итоге оказались у здания парламента Великобритании.
Организаторы акции назвали ее самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Многотысячная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза проходит в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)