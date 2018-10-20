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Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы
Новости России. Жители Владикавказа опасаются серьезных последствий пожара на металлургическом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь вспыхнул ночью, когда в здании никого не было. Спасатели ведут борьбу уже несколько часов, но пока безуспешно. Площадь возгорания за это время только увеличилась. Задействованы около 150 специалистов и десятки единиц техники. Стало известно, что при выполнении работ погиб пожарный, еще двое – пострадали.
Пожар вспыхнул в помещении цеха электролиза. Площадь возгорания составляет около 4 500 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли цеха и части стены.
Юрий Землянский, первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия - Алания:
Сохраняется угроза взрыва, в связи с чем пожарные были выведены из здания, тушение возгорания ведется с улицы. Помощь в ликвидации ЧП оказывает специальный пожарный поезд, который прибыл из Кабардино-Балкарии.
По данным МЧС, сейчас допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.
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Новости России. Жители Владикавказа опасаются серьезных последствий пожара на металлургическом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь...
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