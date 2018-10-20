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Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

21.10.2018 14:52 — Разное | СТВ  
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Новости России. Жители Владикавказа опасаются серьезных последствий пожара на металлургическом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

Огонь вспыхнул ночью, когда в здании никого не было. Спасатели ведут борьбу уже несколько часов, но пока безуспешно. Площадь возгорания за это время только увеличилась. Задействованы около 150 специалистов и десятки единиц техники. Стало известно, что при выполнении работ погиб пожарный, еще двое – пострадали.

Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

Пожар вспыхнул в помещении цеха электролиза. Площадь возгорания составляет около 4 500 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли цеха и части стены.

Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

Юрий Землянский, первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия - Алания:
На месте пожара сформирован оперативный штаб пожаротушения. При тушении пожара погиб сотрудник федеральной противопожарной службы.

Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

Сохраняется угроза взрыва, в связи с чем пожарные были выведены из здания, тушение возгорания ведется с улицы. Помощь в ликвидации ЧП оказывает специальный пожарный поезд, который прибыл из Кабардино-Балкарии.

Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

По данным МЧС, сейчас допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

 
 
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Новости России. Жители Владикавказа опасаются серьезных последствий пожара на металлургическом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Огонь...
 
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