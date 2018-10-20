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В Минске милиция провела рейдовую отработку в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Новости Беларуси. В Минске правоохранители провели рейдовую отработку торгового дома «Ждановичи», чтобы найти людей, которые нарушают общественный порядок, бродяжничают или попрошайничают.
Как
Сотрудники ОГАИ за различные нарушения привлекли к административной ответственности 71 участника дорожного движения.
Также была проверена легальность пребывания в РБ иностранных граждан. Из 28 человек 5 были привлечены к административной ответственности.
В изолятор ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.
Похожий рейд произошёл в ночь на 1 сентября.
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Новости Беларуси. В Минске правоохранители провели рейдовую отработку торгового дома «Ждановичи», чтобы найти людей, которые нарушают общественный порядок,...
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