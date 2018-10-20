В Минске милиция провела рейдовую отработку в Ждановичах. Задержаны 90 человек

Новости Беларуси. В Минске правоохранители провели рейдовую отработку торгового дома «Ждановичи», чтобы найти людей, которые нарушают общественный порядок, бродяжничают или попрошайничают.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, всего были обнаружены и задержаны 90 человек и составлено 42 административных протокола. Из них 31 протокол за употребление наркотиков, распитие спиртного или нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, 9 – за неповиновение должностному лицу при исполнении и ещё 2 – за мелкое хулиганство.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники ОГАИ за различные нарушения привлекли к административной ответственности 71 участника дорожного движения.

Также была проверена легальность пребывания в РБ иностранных граждан. Из 28 человек 5 были привлечены к административной ответственности.

В изолятор ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.

Похожий рейд произошёл в ночь на 1 сентября.