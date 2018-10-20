﻿ В Минске милиция провела рейдовую отработку в Ждановичах. Задержаны 90 человек. 21.by
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В Минске милиция провела рейдовую отработку в Ждановичах. Задержаны 90 человек

21.10.2018 14:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске правоохранители провели рейдовую отработку торгового дома «Ждановичи», чтобы найти людей, которые нарушают общественный порядок, бродяжничают или попрошайничают.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, всего были обнаружены и задержаны 90 человек и составлено 42 административных протокола. Из них 31 протокол за употребление наркотиков, распитие спиртного или нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, 9 – за неповиновение должностному лицу при исполнении и ещё 2 – за мелкое хулиганство.  

В Минске милиция провела рейдовую отработку в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Сотрудники ОГАИ за различные нарушения привлекли к административной ответственности 71 участника дорожного движения.  

Также была проверена легальность пребывания в РБ иностранных граждан. Из 28 человек 5 были привлечены к административной ответственности.  

В изолятор ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.  

Похожий рейд произошёл в ночь на 1 сентября.  

В Минске на Зыбицкой были задержаны 18 человек за распитие алкоголя – здесь подробности.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске правоохранители провели рейдовую отработку торгового дома «Ждановичи», чтобы найти людей, которые нарушают общественный порядок,...
 
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